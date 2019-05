Truman un vero amico è per sempre/ Video, su Rai 3 il film (oggi, 3 maggio 2019)

Truman un vero amico è per sempre arricchirà la programmazione televisiva di Rai 3 di questo venerdì 3 maggio 2019 andando in onda a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata in Spagna nel 2015 con la distribuzione che in Italia è stata gestita sia per quanto concerne il canale del video che per quanto riguarda le sale cinematografiche dalla Satine Film. La regia di questo film è stata curata da Cesc Gay il quale con il supporto di Tomas Aragay che si è occupato anche della scrittura del soggetto e dell’adattamento della sceneggiatura. Il montaggio è stato eseguito da Pablo Barbieri Carrera, le musiche della colonna sonora sono state composte da Nico Cota e Toti Soler mentre la scenografia è frutto del lavoro di Irene Montcada e Jorien Sont. Nel cast sono presenti Ricardo Darin, Javier Camara, Dolorez Fonzi, Eduard Fernandez, Pedro Casablanca e Josè Luis Gomez.

Truman un vero amico è per sempre, la trama del film

Andiamo a vedere la trama di Truman un vero amico è per sempre. Nella affascinante e accogliente città di Madrid da tantissimi anni si è trasferito il giovane e ormai navigato attore argentino Julian. Proprio grazie a questa sua volontà di lasciare la terra nativa Argentina per andare a vivere in Spagna è riuscito ad ottenere un certo successo cinematografico prendendo parte numerose pellicole che hanno ottenuto un ottimo riscontro per quanto concerne il pubblico. Le sue giornate trascorrono tra numerosi impegni di lavoro che lo vedono costantemente impegnato e soprattutto le coccole che dedica costantemente al suo più grande amico, il cagnolino Truman. Julian non riesce più nel fare a meno della presenza del proprio cane. La sua vita viene anche stravolta dall’arrivo a Madrid di Tomas, un amico di vecchia data che non vedeva da tantissimi anni in quanto quando era ancora un ventenne decise di trasferirsi in Canada alla ricerca di un futuro maggiormente solido dal punto di vista economico. L’arrivo di Thomas è senza dubbio un toccasana per Julian il quale sta affrontando un periodo abbastanza complesso della propria vita e grazie all’amico riuscirà a trascorrere quattro indimenticabili giorni che gli ricordano quali siano le cose veramente importanti nel corso della vita. I due amici naturalmente con l’inseparabile Truman, si divertiranno come non succedeva da tempo senza tuttavia evitare di affrontare le problematiche che stanno caratterizzando le rispettive esistenze.

Il trailer del film "Truman un vero amico è per sempre"





