Turchese Baracchi Vs Ambra Lombardo/ Mattino5:”Il bacio a Kikò? Hai inventato tutto!”

A Mattino 5 è arrivato il momento di parlare ancora del Grande Fratello e degli amori nati nella casa in questi giorni. Il discorso rimandato su Ambra e il bacio a Kikò Nalli viene affrontato oggi e Federica Panicucci, dopo il primo video, chiama subito in causa Turchese Baracchi che ha un’idea molto chiara sulla questione e che è molto simile a quella di molti italiani: “Queste donne non stanno facendo proprio un’eccellente figura. Mi dispiace Ambra che tu sei qui in studio, molte volte hai detto che in casa eri chiara e di stare lontano da Kikò Nalli invitando i tuoi compagni di casa a stare lontano, di essere chiari, sei uscita è tutto è cambiato. Di chiaro ho visto solo che dentro la casa eri sicura di stare con il tuo uomo, sei uscita è tutto è cambiato“. La professoressa nega tutto e continua a dire che lei ha agito di cuore, comprende suo figlio e le sue critiche ma non quelle dell’opinionista perché lei non ha fatto niente di male e non ha tradito nessuno.

LO SCONTRO TRA TURCHESE BARACCHI E AMBRA

Turchese ribadisce: “Quello è l’occhio vigile di un figlio che nota la presa in giro ai danni del padre. Questo è il senso di protezione da parte di un figlio che vede il padre sbagliare per colpa della professoressa“. A quanto pare l’ex gieffina continua a dire che lei non cerca notorietà e non sta prendendo in giro nessuno, non lo ha fatto nella casa e non lo ha fatto fuori: “Io non ho bisogno di cavalcare la notorietà con Kikò Nalli perché voglio dire che lui non è un personaggio di fama, noto”. Ma questo non cambia il pensiero di Turchese Baracchi che non ci va giù leggera e continua: “Sono dalla parte di Tina Cipollari ma, soprattutto, del figlio ma non perché debba mettere bocca nei rapporti dei genitori ma perché è tutto poco limpido. Tu sei uscita dal gioco e per non uscire dai giochi ti sei inventata questo amore improvviso […] Lei si è auto conquistata da sola, lui non ha conquistato nessuno. Sei un’attrice, una grande attrice sembrava Via col vento” ma Ambra chiude il discorso: “Sarà il tempo a darci ragione, vedrai“.

Tutti contro la prof Ambra: "Non voglio creare inquietudini a Kiko, non l'ho mai voluto"

