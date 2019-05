Ucciderò Willie Kid/ Su Rete 4 il film con Robert Redford (oggi, 14 maggio 2019)

Ucciderò Willie Kid va in onda su Rete 4 nel pomeriggio di oggi, martedì 14 maggio, alle ore 16.30. Si tratta di un film western del 1969 diretto da Abraham Polonsky (Le forze del male, Strategia di una rapina, Il romanzo di un ladro di cavalli) e interpretato da Robert Redford (La stangata, Butch Cassidy, All is lost – Tutto è perduto), Robert Blake (Strade perdute, A sangue freddo Hell Town), Katharine Ross (Il laureato, Il testamento, The hero), che lo stesso anno collaborò con Redford anche sul set di Butck Cassidy, e Susan Clark (L’uomo dalla cravatta di cuoio, Porky’s – Questi pazzi pazzi porcelloni, Io sono Valdez).

Ucciderò Willie Kid, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di Ucciderò Willie Kid. Willie Kid (Robert Blake) è un giovane indiano che vive nella riserva di Morongo. Durante una lite, uccide, per legittima difesa, il padre della sua fidanzata Lola (Katharine Ross). Il crimine lo costringe a fuggire, portandosi con sè la ragazza. Sulle sue tracce parte lo sceriffo Clarke (Robert Redford). Quest’ultimo è un uomo molto tollerante, che capisce la situazione di Willie Kid ma si trova suo malgrado a doverlo perseguire. Alla ricerca di Willie c’è anche Ray Calvert (Barry Sullivan), un cacciatore di taglie spietato a cui non interessano le motivazioni del ragazzo nè la sua sorte, ma solo la taglia sulla sua testa. Se Calvert dovesse raggiungere Willie prima dello sceriffo la sua sorte sarebbe irrimediabilmente segnata. Clarke però viene richiamato a Riverside, dove sta per arrivare il Presidente Taft, ed è così costretto ad abbandonare l’inseguimento. Suo malgrado è costretto ad affidare proprio a Calvert l’arresto di Willie Kid. Quest’ultimo, rintanato sulle montagne vicino a Riverside e ancora accompagnato da Lola, sembra non avere più scampo. Il fuggitivo troverà però il tempo di compiere un ultimo, disperato gesto.

