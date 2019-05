UK, ospite talk show si suicida/ Infedeltà smascherata davanti alle telecamere

Steve Dymond era un ospite del Jeremy Kyle Show e ha deciso di porre fine alla sua vita con il suicidio. Un atto che si può considerare figlio della tv trash e spazzatura e che ha alzato un polverone in Gran Bretagna con la cancellazione del programma di Itv. In una recente puntata dello stesso Steve era stato sottoposto alla macchina della verità per dimostrare di non aver tradito Jane Callaghan la sua fidanzata. Nonostante proclamasse amore e fedeltà la macchina l’ha tradito e qualche giorno dopo ha deciso di porre fine alla sua vita con una overdose di morfina. Quando la notizia è divenuta di dominio pubblico la trasmissione è stata cancellata a tempo indeterminato e le puntate presente on demand sono state rimosse. Nonostante questo gli autori potrebbero passare dei guai con il pubblico che ha tuonato contro la tv spazzatura e gli altri paesi che hanno ovviamente fatto delle riflessioni su quanto accaduto.

UK, ospite talk show si suicida, cos’è il Jeremy Kyle Show?

In cosa consisteva il Jeremy Kyle Show, trasmissione che ha portato un ospite al suicidio? Questa andava in onda su Itv ed è nata da una costola dei reality, portando il trash a livelli inimmaginabili. All’interno della stessa era presente addirittura un servizio di sicurezza per evitare che le coppie in lite finissero alle mani. Una contraddizione di fatto perché il conduttore era proprio in studio per aizzare i partecipanti e fare show. Uno spettacolo che portava il pubblico a delle grosse risate, ma che di fatto rovinava delle famiglie mandando in onda argomenti molto delicati con incredibile superficialità. Questo è costato la vita a Steve Dymond che a prescindere dall’eventuale tradimento non meritava di uscirne in maniera così terribile. Sicuramente quanto accaduto dovrebbe essere spunto per la tv di tutto il mondo affinché cose del genere non si ripetano.

