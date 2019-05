Umberto Gaudino, Amici 2019/ “Ha sbagliato talent”, la critica della Celentano

Umberto Gaudino sarà ancora determinante per la squadra bianca?

Nella quinta puntata di Amici 2019, andata in onda lo scorso 27 aprile 2019, Umberto Gaudino, ballerino della Squadra Bianca, si è cimentato in una prova di ballo con Valentina, avversaria della Squadra Blu. John Travolta a sorpresa si è presentato in studio e ha mosso qualche passo di danza con i due sfidanti. Alla fine la vittoria è andata a Valentina. In un secondo momento Umberto si è scontrato con Vincenzo della Squadra Blu: i due hanno dovuto ballare bendati. Anche questa volta il punto è andato alla squadra blu. Fabio Rovazzi, sostituto di Ricky Martin per la puntata, ha commentato la sconfitta dicendo che il talento di Umberto l’ha davvero stupito in modo positivo, sottolineando che rappresenta un unicum nella scuola. Nella seconda manche Umberto e Rafael si sono scontrati con il ballerino Vincenzo, che ha vinto nuovamente. Umberto ha poi affrontato Alberto, che ha portato a casa ancora una vittoria per la squadra blu.

L’attacco di Alessandra Celentano a Umberto

Nella scorsa puntata del Serale Amici 2019 Umberto ha ballato con cuore e molta dedizione. L’esito delle prove non è stato tuttavia positivo. Questo non toglie che il ballerino della Squadra Bianca abbia indubbiamente un grande talento come ha dimostrato nella prova “Il potere della volontà”: clicca qui per vedere il video. Inoltre Umberto, ha chiesto di poter avere in commissione un tecnico della sua materia, il latino americano. Secondo lui, infatti, la commissione di ballo non gli riconoscerebbe i progressi che sta facendo. Alessandra Celentano non ha gradito la richiesta dell’allievo: “Umberto è bravo, è tecnico, è tutto quello che può essere un ballerino di latino americano. Forse, però, ha sbagliato talent. Lo sapeva che qui non c’era un tecnico di latino americano. Forse voleva sentirsi dire quanto è bravo davanti a tutti, ma sinceramente non ce n’era bisogno. Negli altri stili, invece, è scarso ed è evidente”, ha detto la professoressa in un video mostrato a Umberto nei giorni scorsi. L’ex maestro a Ballando con le stelle è rimasto deluso dalle parole della Celentano: “Lei ha già la sua finale in testa ed è con Rafael e Vincenzo. Da parte mia l’unica cosa che posso fare è impegnarmi e dare il massimo”.

