Umberto Gaudino eliminato?/ Amici 2019, sfida con Mameli e prova della Celentano

Umberto vs Mameli, il ballerino parte svantaggiato?

Serata particolare e complicata per Umberto Gaudino. La puntata del serale di Amici 2019 in onda questa sera potrebbe essere per lui l’ultima. Facciamo un passo indietro e ricordiamo che la settimana scorsa, la puntata di Amici 18 si è conclusa con il congelamento della sfida tra Umberto e Mameli per l’eliminazione dal talent. Questa è stata rimandata a causa di problemi fisici per il ballerino di latino della squadra Bianca che, non essendo al meglio per un’infiammazione, non avrebbe potuto concludere una sfida così importante dano il tutto per tutto. Ecco perché la settima puntata del serale di Amici 2019 avrà inizio con lo scontro tra Mameli e Umberto, alla fine del quale scopriremo chi proseguirà verso la semifinale e chi, invece, dovrà lasciare il programma ad un passo dalla fine. Ma con quali prove Umberto dovrà salire sul palco del serale stavolta?

La sfida di Alessandra Celentano: costerà cara a Umberto?

Rimessosi in forma, Umberto Gaudino è pronto a mostrare al pubblico di Amici 2019 di che pasta è fatto. Il ballerino di latino si esibirà in alcuni suoi cavalli di battaglia ma porterà in prima serata anche una prova per lui scelta dalla maestra Alessandra Celentano. I battibecchi tra loro sono ormai ben noti al pubblico di Amici 18. La maestra di classico riconosce al ballerino una buona tecnica nel suo stile ma ben poca quando si parla di altri stili. Per questo a lui preferisce Rafael e Vincenzo. A Umberto, la Celentano ha assegnato una coreografia ispirata al film “Magic Mike”, nella quale il ballerino dovrà dimostrare di non essere soltanto sexy. Ci riuscirà? Umberto si è detto entusiasta della sfida della Celentano ma solo questa sera scopriremo se questa lo aiuterà a conquistare la vittoria oppure a lasciare il talent per sempre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA