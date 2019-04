Umberto Gaudino/ Video proposta: “La commissione non sa…” (Amici 2019)

Nella prossima puntata di Amici continueremo a vedere un talento esibirsi sul palco Umberto Gaudino, la sua bellezza e il suo fascino sono una delle caratteristiche vincenti, anche se qualcuno lo invita ad esibirsi ‘con la maglietta’. Umberto ha veramente futuro, soprattutto se riuscirà ad integrare le sue doti artistiche con la capacità selettiva di saper lavorare su se stesso. Nel prossimo serale vedremo senza dubbio una bellissima e scoppiettante puntata come promettono le prove del day time. In settimana il ballerino ha avuto modo di lamentarsi in video box parlando proprio della commissione e di quello che è il suo lavoro in confronto agli altri ragazzi e si è detto convinto che la commissione non sa in cosa è specializzato visto che non c’è un altro che fa il suo stesso “stile”. Proprio per questo ha deciso di fare una proposta ai professori chiedendo loro informazioni sulla sua specialità e sul “latino”. Clicca qui per vedere il video del momento.

Umberto Gaudino, squadra bianca Amici: tra i più quotati per la finalissima

Umberto Gaudino è uno dei ballerini di Amici più quotati per la finalissima e, probabilmente, per la vittoria finale. Nel talent show di Maria De Filippi ha mostrato a pieno le sue capacità e soprattutto il suo personaggio. Sexy sul palco, irriverente e pronto a dire la sua, anche se mascherato dietro un velo angelico. Pur essendo un ragazzo introverso lo abbiamo visto cacciare gli artigli proprio nel serale di Amici quando ha dovuto difendere il suo percorso e in special modo la sua esibizione. Nel suo discorso, molto sentito, Umberto ha voluto spiegare ai giudici che troppo spesso non gli viene riconosciuto il suo talento e in particolare il fatto che abbia partecipato e vinto competizioni nazionali importanti nell’ambito latino-americano. Tuttavia i giudici hanno ribadito che non c’è questa negatività nei suoi confronti e nessuno pensa che non sia talentuoso, piuttosto lo invitano ad uscire dalla zona di comodo costituita da quel tipo di danza di cui è perfettamente padrone e cimentarsi anche in altri tipi di ballo.

Così l’ultima puntata

La puntata di Amici è stata piuttosto infuocata e tutto sommato i commenti del pubblico e dei giudici hanno comunque premiato le sue spiccate capacità di Umberto Gaudino. Ricky Martin scommette sempre su Umberto, più volte ha sottolineato come sia eccellente nella danza ed è vero che grazie ai suoi balli è sempre riuscito ad infiammare il pubblico. Tuttavia, pur essendo perfettamente in grado di vincere il programma, Umberto come altri allievi in questa edizione pecca leggermente di presunzione. Pur essendo un talento ed avendo danzato in importanti competizioni, non vuol dire che deve trincerarsi nel suo stile. Nelle passate edizioni gli allievi del programma erano più fluidi ed erano anche più aperti a mettersi in gioco. In lui c’è questa tenenza a voler sottolineare la sua bravura che però risulta fastidiosa. Questa è stata una delle migliori esibizioni del serale di Umberto che ha soddisfatto senza dubbio il suo coach che continua a puntare sulla sua bravura. Clicca qui per il video.



