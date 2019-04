Un amore così grande, film con Il Volo/ Trama, cast e video trailer (25 aprile 2019)

Cast Un amore così grande

Un amore così grande va in onda oggi, 25 aprile 2019, in prima tv a partire dalle 21.30 su Canale 5. La pellicola è stata diretta da Cristian De Mattheis e vede nel cast Giuseppe Maggio, Francesca Loy, Eleonora Brown, Riccardo Carbonelli, Fioretta Mari, Daniele Giordano e Franco Castellani. La partecipazione speciale è quella de Il Volo, con Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble che interpretano loro stessi. Proprio per questo c'è grande curiosità nel vedere il film al primo passaggio televisivo con le pubblicità viste in queste settimane che hanno puntato il dito proprio sui vincitori del Festival di Sanremo 2015. Di certo però non è questo l'unico spunto per seguire un film che sembra particolarmente adatto a un pubblico giovane. Si tratta infatti di una commedia sentimentale che vede come protagonisti dei ragazzi. Sicuramente una visione gradevole che farà tornare indietro nel tempo con la mente i più grandi.

Un amore così grande, la trama del film

Andiamo a vedere la trama di Un amore così grande. Vladimir è il protagonista della pellicola. Un ragazzo che dalla Russia parte per arrivare in Italia dopo la morte della mamma. Questi deciderà di dirigersi a Verona per conoscere suo padre che non aveva mai visto prima visto che aveva abbandonato la madre quando era molto piccolo. Nella città di Romeo e Giulietta conoscerà Veronica, guida turistica figlia di un industriale. Tra loro scoppierà un amore passionale, di quelli che si vivono a vent’anni e che vedrà i due pronti a superare insieme ogni difficoltà compresa la nonna di lei che proverà a fare di tutto per mettersi in mezzo. Vladimir incontrerà Il Volo ai quali proverà a dimostrare di essere un vero talento della Lirica.

Il trailer del film





