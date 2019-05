Una Vita/ Anticipazioni serale 21 maggio: Martin muore, Blanca perde il bambino?

Eccoci con le anticipazioni serali di Una Vita. Come ben sapete, la telenovela spagnola andrà in onda su Rete4, dopo la sua consueta puntata trasmessa sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. A partire dalle 22.30, subito dopo l’appuntamento con Il Segreto, ci sarà modo di approfondire le particolari dinamiche in quel di Acacias 38. Anche in questo caso, l’episodio trasmesso potrà essere visionato anche in “diretta” streaming tramite il portale di Mediaset Play e la relativa applicazione scaricabile dagli store ufficiali per Android e iOS. Scopriamo in dettaglio, la trama di stasera che si preannuncia già particolarmente spinosa per gli estimatori, a causa della morte di un personaggio molto amato. La dipartita di Martin sarà estremamente dolorosa e sofferta. Ed infatti, per merito di un gesto di straordinaria generosità, farà da scudo umano con il proprio corpo in difesa di Diego, prendendosi una pallottola letale che metterà definitivamente fine alla sua vita. Colpito in pieno petto, il ragazzo spirerà tra le braccia di una disperata Casilda.

Una Vita, anticipazioni puntata serale 21 maggio 2019

Con la morte di Martin, le dinamiche di Una Vita per il suo appuntamento serale, si condiscono di colpi di scena e dolorosissime emozioni. Proseguiamo quindi, con le anticipazioni della puntata in onda nel prime time su Rete4. Come se tanta sofferenza e angoscia non bastassero già, anche la Escolano rimarrà immischiata nei tumulti: la donna infatti, verrà colpita incidentalmente alla testa dal calcio del fucile di una guardia, finendo per perdere conoscenza. Tutto questo terribile caos, porterà Inigo e Leonor a cercare di salvare la pelle rifugiandosi nella sartoria di Susana. La grande emotività del momento, li porterà anche a scambiarsi un lungo e passionale bacio. La scena però, verrà vista da Liberto che si trovava davanti la vetrina dell’emporio per spiarli. Le autorità dopo avere ripreso in mano la situazione, arresteranno un grande numero di dimostranti. Oltre a ciò, Acacias verrà isolata dalla polizia e nessuno potrà fare l’ingresso oppure uscire dal quartiere. Blanca vedendo le manette su Diego, in procinto di intervenire, verrà fermata avendo una crisi di nervi e perdendo sangue: avrà perso il bambino?

