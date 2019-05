Una Vita/ Anticipazioni serale 7 maggio: l’acceso confronto tra Blanca e Jaime

Una Vita, Blanca torna ad abitare al civico 38 e ha un fortissimo confronto con Jaime

Cosa accadrà nel corso del nuovo appuntamento serale di Una Vita? Oggi, martedì 7 maggio 2019 su Rete4, vedremo le nuove dinamiche della telenovela spagnola che coinvolgeranno ancora una volta il pubblico da casa. Blanca torna ad abitare al civico 38 e ha un fortissimo confronto con Jaime. Huertas è di nuovo sulla bocca di tutti, ma Felipe, dopo averla tallonata non poco, viene a conoscenza che la relazione con Diego è fittizia e pressa il giovane, restando letteralmente sconvolto dalla notizia della sua incombente morte. I vicini decidono di dare aiuto a Iñigo e Flora e riportare la Deliciosa agli antichi splendori, insegnando loro a realizzare vari dolci tradizionali; la stessa Susana, colpita da tanta diligenza, regala loro la ricetta autentica della cioccolata di Juliana. Felipe intanto, conferma ad Arturo l’esistenza di agenti infiltrati che stanno lavorando per evitare attentati contro il futuro re.

Anticipazioni Una Vita: puntata serale 7 Maggio

Nella soap Una Vita il colonnello, ancora combattuto, chiede a Silvia di poter incontrare il suo superiore; frattanto, però, a casa di Zavala, si introduce nel suo studio e scopre che le valigette che dovrebbero includere il denaro per l’acquisto delle armi sono in realtà piene di pezzi di carta: come finirà? Le emozionanti avventure continueranno poi su Canale 5, al pomeriggio dalle 14.10 circa. Samuel a questo punto, chiederà senza mezzi termini a Blanca ci sia il padre del figlio che attende. Lei gli risponderà di non sapere se possa trattarsi di lui oppure di suo fratello. Successivamente, a poche ore di distanza dall’inaugurazione della nuova Deliciosa, Flora sorprenderà Inigo e Leonor in atteggiamenti intimi. Poi Inigo bacerà Leonor e lei lo prenderà a schiaffi. Per visionare le puntate di Una Vita, potrete anche collegarvi al portale di Mediaset oppure scaricare l’applicazione per tablet e smartphone, in modo da vederle in streaming e mobilità.

