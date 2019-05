Una Vita/ Anticipazioni serale e settimanali: Samuel prende Blanca con la forza?

Proseguono le dinamiche di Una Vita, la telenovela spagnola in onda su Canale 5 ogni giorno e al martedì sera su Rete4. Scopriamo le ultime anticipazioni: cosa accadrà questo pomeriggio dalle 14.15 circa? Riera e Carmen si incontrano per passare il pomeriggio insieme. Martin propone a Casilda di risposarlo e lei accetta emozionata. Finalmente i due avranno una bella celebrazione come si deve. Nel corso della prima serata, la puntata si sposterà su Rete4: cosa accadrà? Samuel dice a Ursula che la sua unione matrimoniale è in serio pericolo e mente a suo padre per difendere Ursula. Blanca insorge contro sua madre. Il cavatore colpito durante i disordini decede in ospedale e i suoi compagni decidono di avviarsi in massa in direzione della città per lamentarsi. Samuel minaccia di prendere Blanca con la forza: come finirà?

Una Vita, anticipazioni settimanali

Eccovi a seguire, le altre anticipazioni di Una Vita, dopo la puntata serale di oggi, martedì 14 maggio 2019. Zavala e Silvia sceglieranno una cerimonia di matrimonio dedicata a pochi invitati. Il generale poi domanda ad Arturo di condurla verso l’altare. Dopo il nuovo rifiuto di Blanca, Samuel la impaurisce. Jaime, rincuorato da Ursula, decide di confrontarsi con il figlio, ma riesce solamente a renderlo più geloso di Diego. Arturo decide di suggerire a Silvia di fuggire insieme. Ad Acacias intanto, arrivano i primi operai della miniera e inizia immediatamente una forte tensione. Silvia risponde ad Arturo di volere sposare Zavala. Samuel è nervosissimo mentre Ursula scrive una falsa missiva a Blanca come se fosse stata scritta da Diego. Nella lettera si dice che l’uomo sia intenzionato ad andare in calle Acacias al fianco di un quantitativo davvero numeroso di rivoltosi. Leonor dopo essersi sentita tradita da Blanca, decide di buttarla fuori di casa. I dimostranti incominciano a serrare i negozi del quartiere, per obbligare i proprietari a sorreggere il loro sciopero. Samuel dopo avere letto la lettera, pensa che i due amanti vogliano incontrarsi e progetta la morte di Diego…

