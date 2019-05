Una Vita, oggi 1 maggio non va in onda: perché?/ La Deliciosa, le attività illegali

Una Vita, esattamente come Beautiful, oggi 1 maggio non andrà in onda. La telenovela iberica che apre i battenti dalle 14.15 circa, poco prima del nuovo appuntamento di Uomini e Donne, tornerà poi regolarmente domani, giovedì 2 maggio, come sempre trasmessa sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Già in occasione della Pasqua, le telenovelas di Canale 5, si erano fermate per prendersi una pausa e permettere agli estimatori di potersi godere questi giorni festivi, senza la “paura” di perdersi appuntamenti preziosi in onda. Nella puntata di Una Vita trasmessa ieri, mercoledì 30 aprile 2019, abbiamo visto le rivelazioni di Riera confidare ad Ursula l’origine del marchio di Olga e Blanca. Ed infatti, si trattava proprio del blasone di una famiglia di Odessa. In un flashback, avete anche scoperto che la crudele Dark Lady è nata e cresciuta in Russia. Dopo questo piccolo riassunto, vediamo in dettaglio cosa ci rivelano le anticipazioni da domani pomeriggio in poi.

Una Vita, mercoledì 1 maggio non va in onda: ecco perché

Una Vita oggi, mercoledì 1 maggio 2019 non andrà in onda. La telenovela spagnola tornerà regolarmente domani, giovedì 2 maggio, come sempre su Canale 5 a partire dalle 14.10 circa. Nel frattempo, ecco le anticipazioni di ciò che vedrete nel corso degli appuntamenti che verranno trasmessi dopo Beautiful. Samuel segue minuziosamente la indicazioni di Ursula, riavvicinandosi al fratello. Diego intanto, vuole tenere Blanca all’oscuro delle sue possibili condizioni di salute. Rosina nel frattempo, avrà modo di scoprire alcune feste clandestine a La Deliciosa ma, non controllandosi, cadrà pure lei nella trappola dei pasticceri, partecipando a questi eventi illegali. Diego chiede a Samuel di prendersi cura di Blanca nel caso in cui lui dovesse morire. Ursula nel frattempo, spiega proprio a Samuel come dovrà andare avanti il loro piano, arrivando anche a coinvolgere attivamente Jaime. Arturo intanto convince Zavala ad accettare Silvia alla sua festa di beneficenza.

