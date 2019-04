Una Vita, puntata serale/ Anticipazioni 22 aprile: Diego ripudiato dal padre

Serata di grandi emozioni per i telespettatori di Rete 4 che, tornati dalla gita fuori porta di Pasquetta potranno godersi una nuova puntata di Una Vita. Dopo l’appuntamento serale con Il Segreto, infatti, alle 22.25, su Rete 4, andrà in onda una nuova puntata di Una Vita. Ad Acacias 38, le emozioni e i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo e così accadrà anche nel nuovo episodio al cui centro della trama ci sarà la difficie situazione di Dego. L’amore con Blanca, infatti, rischia di fargli perdere l’affetto e il sostegno della sua famiglia, compreso quello del padre che, dopo essersi ripreso, si sta trasformando in una pedina nelle mani di Samuel. Nel frattempo, dopo la partenza di Victor e Maria Luisa per Parigi, i nuovi proprietari de La Deiciosa sono pronti a deliziare il palato de propri clienti, ma non tutto andrà come previsto.

UNA VITA: DIEGO RIPUDIATO DAL PADRE

Dopo aver accolto con gioia la notizia del risveglio del padre, Samuel sta facendo in modo di portarlo dalla propria parte e di metterlo contro Diego. L’intento del figlio minore di Jaime è quello di allontanare Blanca dal fratello e salvare il proprio matrimonio. Per riuscirci ha deciso di scendere a patti con Ursula tessendo anche le sue lodi con il padre che, invece, la ricorda come una donna perfida. Il ritorno ad Acacias di Diego, così, non cambierà la situazione. L’innamorato di Blanca si recherà dal padre che, tuttavia, a causa dei racconti di Samuel, lo caccerà ripudiandolo. Per Diego sarà un durissimo colpo. L’uomo deciderà comunque di portare avanti la sua storia con Blanca?

UNA VITA: LA RIAPERTURA DELLA DELICIOSA

Mentre per Diego, Blanca e Samuel sarà un momento difficile, ad Acacias 38 ci sarà un’occasione di festa grazie alla riapertura della Deliciosa. Dopo aver prelevato la pasticceria da Victor, Inigo e Flora sono pronti a riaprire i battenti nonostante non abbiano molta esperienza nel campo. L’inaugurazione, però, grazie ai consigli di Antonito che, dopo essere stato scarcerato ha ripreso in mano la propria vita ricominciando a lavorare nell’impresa del padre Ramon, sarà un vero successo. Tuttavia, qualcosa andrà storto e Flora e Inigo si ritroveranno a dover affrontare un’emergenza. Tutti gli invitati all’ainaugurazione, infatti, cominceranno a stare male a causa della bevanda alla cioccoata servita durante la festa: i due nuovi proprietari della Deliciosa riusciranno a gestire l’emergenza?



