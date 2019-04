Uomini e Donne/ Andrea bacia Klaudia: Natalia lascia lo studio… (Trono Classico)

Nel corso del pomeriggio di ieri, presso gli Studi Elios di Uomini e Donne si sono registrate le nuove dinamiche del trono classico, con protagonisti Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià. Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi, ha visto approdare in studio anche la coppia formata da Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Ma non è finita qui, presenti anche lo spagnolo Ivan Gonzalez al fianco della fidanzata Sonia Pattarino. Direttamente da NewsUeD.com, arrivano i primi dettagli e riguardano l’unico tronista uomo rimasto in “gioco”. Ed infatti proprio Andrea è molto vicino alla decisione finale. Tra circa un mese del resto, le dinamiche totali del dating show giungeranno al termine, con decisione finale compresa da parte di tutti e tre i protagonisti. Proprio il tronista si è reso chiaramente conto di essere ad un passo dalla fine ma, proprio per questo, sta vivendo una sorta di periodo di stallo per via delle ultime dinamiche. Come volevasi dimostrare, certe cose invece di confermargli determinati sentimenti, forse lo stanno solo confondendo.

Uomini e donne, Andrea bacia Natalia e Klaudia: la Paragoni lascia lo studio

Se da un lato Andrea Zelletta è riuscito a “chiarire” e a riavvicinarsi a Natalia Paragoni, dall’altro non si arrende nemmeno Klaudia Poznanska. Con entrambe le fanciulle, il tronista del trono classico di Uomini e Donne, ha portato a casa delle bellissime esterne, fatte di emozioni e vivi sentimenti dell’aria. Ovviamente però, con una delle due c’è qualcosa di più e il giovane, deve solamente fare la sua scelta. Con Muriel Bassi invece, la situazione non sembra avanzare a meraviglia, anzi, da quello che si comprende con le ultime dinamiche, Andrea non riesce proprio a fidarsi di lei e considera spesso le sue reazioni molto esagerate ed anche finte. Nel frattempo, tornando alle corteggiatrici che ormai si contendono il suo cuore, se con Klaudia c’è stato anche il bacio, la passione vivida non è scattata appieno con Natalia, nonostante la ritrovata complicità. Dopo averle viste, date la confusione ha chiesto alla redazione di rivederle. Con Natalia durante la seconda esterna è scattato il bacio ed anche con Klaudia scatenando la furia della Paragoni che ha lasciato lo studio.

