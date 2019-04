Uomini e donne/ Andrea elimina Giorgia, bacio tra Giulia e Giulio (Trono Cassico)

Colpo di scena al trono classico di Uomini e Donne. Nel corso dell’ultima registrazione, come fa sapere il Vicolo delle News, è accaduto davvero di tutto. Il grande protagonista, come accade ormai da diverse settimane, è stato Andrea Zelletta che ha deciso di dare una svolta al proprio percorso eliminando Giorgia con la quale sembrava esserci tanto trasporto. Il tronista pugliese, però, ha spiegato di non pensare più a lei come il primo giorno e di non provare un interesse così forte da spingerlo a tenerla in trasmissione. Una decisione che ha spiazzato Giorgia che ha dato del “falso” ad Andrea. Percorso decisamente complicato anche con Natalia Paragoni che si è lamentata della sua freddezza. Andrea, infatti, avrebbe rifiutato di baciarla. Vanno meglio, invece, dopo il bacio le cose con Klaudia. Timoroso di poterla perdere, infatti, Zelletta ha fatto di tutto per convincerla a restare andando anche a casa sua. Il feeling tra i due cresce ogni giorno di più mentre con Muriel, le incomprensioni sono sempre dietro l’angolo.

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO: GIULIA BACIA GIULIO

Dopo il primo bacio con Manuel Galiano, per Giulia Cavaglià è arrivato il bacio che tutti aspettavano ovvero quello con Giulio Raselli con il quale l’attrazione fisica è stata fortissima sin dalla prima esterna. Nonostante si fosse ripromessa di non baciare più nessuno dopo Manuel, Giulia non ha resistito al fascino del suo corteggiatore. Il bacio, così, è arrivato nel corso della nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne nel corso della quale, però, ci sarebbe stato anche un altro bacio, stavolta nuovamente con Manuel Galiano. Stando a quanto riporta il Vicolo delle News, dopo aver visto il bacio della tronista con il rivale Giulio, Manuel avrebbe perso la testa abbandonando lo studio. Giulia l’avrebbe seguito per farlo ragionare, ma dietro le quinte, ci sarebbe stata un’accesa discussione. Il bacio con Giulio, dunque, farà perdere Manuel alla tronista?

