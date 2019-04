Uomini e Donne/ Andrea si riprende Klaudia ed elimina Giorgia (Trono Classico)

Un paio di giorni fa, i tronisti del trono classico di Uomini e Donne, si sono nuovamente riuniti presso gli Studi Elios per registrare le nuove dinamiche. Così come svela il VicoloDelleNews, si è partito da Andrea Zelletta. Dopo la passata puntata, Klaudia Poznanska si è recata nel camerino da lui, per aggiornarlo sulla sua decisione: andare via dal programma. Andrea arrabbiandosi moltissimo, ha mandato a quel paese la giovane per poi trovarsi in casona con Muriel Bassi. Dopo avere litigato, i due hanno risolto concludendo con un bacio a stampo che ha sancito la pace. Poi il tronista ha deciso di andare a casa di Klaudia, ma non ha potuto parlare con lei per via di un problema di famiglia. Spazio per una lettera dove ha confidato di sentire la mancanza della corteggiatrice, confidando di avere paura di non rivederla più. Di seguito, le esterne del pugliese sono proseguite incontrando Natalia Paragoni. Proprio la ragazza infatti, ha organizzato una bella uscita in barca, nella speranza di riconquistare il suo cuore dopo i tanti litigi avvenuti nel corso delle passate puntate.

Uomini e Donne, Klaudia torna e Andrea elimina Giorgia

Natalia e Andrea, in esterna sono apparsi molto vicini. Lei più volte, ha cercato il contatto ma lui ha deciso di scansarsi. Il tronista successivamente è stato anche avvertito dalla redazione: Klaudia ha deciso di non presentarsi in puntata. Proprio questa novità, ha destabilizzato così tanto il tronista, che Natalia avrebbe voluto abbandonare l’esterna ed ha pensato di non farlo giusto perché si trovava in barca. Andrea dopo la loro esterna, ha quindi insistito andando nuovamente a Rieti da Klaudia ma anche questa volta, non è riuscito ad incontrare la sua corteggiatrice perché non si trovava in casa. Dopo averla attesa per circa un’ora, lui si è mostrato molto impaurito per la possibilità di non vederla trovarla negli Studi di Uomini e Donne. Andrea quindi, ha deciso di aprire il suo cuore, confidandole apertamente le sue paure e questo ha convinto la corteggiatrice a tornare. In studio quindi, Natalia si è arrabbiata molto mentre Klaudia ha litigato nuovamente con Muriel. Giorgia Kintli infine, è stata eliminata.

