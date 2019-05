Uomini e Donne/ Andrea Zelletta chiude il cerchio verso la scelta (Trono Classico)

Nel corso della giornata di martedì 7 maggio 2019, i tronisti del trono classico di Uomini e Donne, hanno avuto modo di ritrovarsi ancora una volta all’interno degli Studi Elios del dating show, per rivelare le ultime dinamiche accadute tra esterne ed emozioni. Così come rivelano le anticipazioni di News UeD, durante la puntata sono state presenti anche due coppie: Luigi Mastroianni con Irene Capuano e Andrea Cerioli insieme ad Arianna Cirrincione. La registrazione si è aperta con Andrea Zelletta che non ha fatto il suo ingresso nell’immediato per volere di Maria De Filippi. Dopo la puntata il tronista è andato da Natalia, nonostante Muriel gli avesse confidato di aver sperato che stesse per recarsi da lei. Dopo avere discusso con la corteggiatrice, è corso alla ricerca della Paragoni che però aveva già lasciato i camerini e si trovava in viaggio verso Milano. Il pugliese quindi, senza pensarci troppo ha deciso di raggiungerla per poterle parlare.

Uomini e Donne, Andrea Zelletta ad un passo dalla scelta

Dopo averla raggiunta nella sua città, inizialmente Natalia si è rifiutata di incontrare Andrea, per paura di parlare sempre delle stesse cose. Le anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne, ci rivelano anche di un compromesso tra i due che però non è particolarmente andato a buon fine. Dopo essersi insultati abbondantemente, si sono separati senza chiarirsi. Dopo circa un’ora per fortuna, la corteggiatrice è tornata indietro sui suoi passi ed ha chiesto di potere vedere il tronista. In seguito ad un abbraccio ed anche un piccolo bacio, le cose si sono sistemate per il meglio. Successivamente, la ragazza ha chiesto nuovamente di vedere Andrea. L’esterna li ha visti protagonisti in un parco e l’intesa sembrava evidente e forte, così come il trasporto emotivo. Per loro tanti abbracci ma anche baci mozzafiato. Tornando in studio, Klaudia si è messa a piangere per avere ricevuto “buca” da Andrea corso dalla rivale. Dopo l’eliminazione di Muriel, il tronista ha confidato che la scelta sarà proprio una tra Natalia e Klaudia.

