Uomini e Donne/ Andrea Zelletta svela: “Ho trovato l’amore folle!” (Trono Classico)

Andrea Zelletta è ad un passo dalla scelta. Il tronista del trono classico di Uomini e Donne, intervistato tra le pagine del Magazine del programma, ha rivelato degli indizi importanti, proprio legati alla sua imminente decisione finale. Chi sceglierà tra Natalia Paragoni e Klaudia Poznanska? “Con Natalia e Klaudia, la fiducia è andata aumentando nel tempo”, racconta il pugliese, per poi soffermarsi prima su una e poi sull’altra. “Klaudia è una persona eccezionale. Mi ha fatto conoscere delle parti di sé bellissime, ma soprattutto mi ha fatto scoprire dei lati dei miei che non sapevo di avere. Se dovessi descriverla con una parola, sceglierei genuinità. Non si nasconde dietro un dito, non ha paura d dire la parola sbagliata nel momento meno opportuno: lascia trasparire tutto ciò che prova. E poi, ogni puntata che passa, è sempre più bella!”. Anche Natalia è molto bella e proprio per questo motivo, confida di ritenersi molto fortunato: “è una persona che si lascia scoprire piano piano. Mi piace il fatto che custodisca gelosamente le cose a lei più care e che si stia sforzando di aprirsi con me. Penso abbia un mondo dentro tutto da scoprire”.

Uomini e donne, Andrea Zelletta si svela ad un passo dalla scelta

Andrea Zelletta nel corso della sua intervista, spiega anche che le sue corteggiatrici hanno il potere di tirargli fuori ogni aspetto del suo carattere: “lo agisco molto d’istinto. ln amore non puoi fare ragionamenti o calcoli. Mi sono sempre comportato così e finora mi ha portato bene. Mettere le mani avanti prima di iniziare un percorso non porta a grandi risultati”. Di seguito il tronista di Uomini e Donne, racconta di avere vissuto tutte le ragazze in maniera intensa “fino a quando l’interesse era vivo ho continuato ad alimentarlo. Ci sono state anche persone, però, con cui l’alchimia è svanita e, infatti, poi le ho eliminate”. Successivamente svela anche di essere sulla buona strada: ha trovato il suo amore folle! “Alla fine di questo percorso spero di ritrovarmi con delle buone basi per creare qualcosa di solido e duraturo. Voglio vivere una storia d’amore piena, evitando il più possibile rapporti a distanza”, precisa ancora. Per la maggior parte del pubblico, la scelta finale sarà Natalia: anche voi siete d’accordo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA