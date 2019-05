Uomini e Donne/ Angela Nasti ha già scelto? Lacrime e delusione (Trono Classico)

Il trono classico di Uomini e Donne, si è concluso ieri con le lacrime di Angela Nasti, tronista campana ad un passo dalla scelta. Il prossimo 27 maggio, tutti e tre i tronisti arriveranno all’interno degli Studi Elios, per compire le loro scelte finali. Niente castelli (nemmeno in aria), nemmeno casette particolari e ville. Nessuna prima serata ma si ritorna ai vecchi tempi, per la gioia degli estimatori. Angela nel corso dell’appuntamento andato in onda ieri pomeriggio, è apparsa decisamente provata. La giovanissima infatti, è fortemente presa da Luca Daffrè ma, questo suo ipotetico “menefreghismo” la manda letteralmente “al manicomio”. Dopo avere parlato con lui nel camerino, ha avuto modo anche di raggiungerlo in albergo, dove lo ha trovato a petto nudo intento a fare ginnastica per scaricare le emozioni. Anche in quel caso, Luca e Angela hanno litigato aspramente, nonostante la tronista fosse arrivata da lui con tutti i buoni propositi del caso.

Uomini e Donne, Angela Nasti ha già scelto?

Se Giulia Cavaglià è fortemente indecisa tra Giulio e Manuel, la 19enne è chiaramente “cotta” di Luca Daffrè. Il “rivale” Alessio, risulta una “valida” alternativa, per coccole e momenti dedicati agli abbracci consolatori, ma nulla di più. Per questo motivo, anche al termine della puntata del trono classico di Uomini e Donne andato in onda ieri, ha dichiarato piangendo che non farà la sua scelta finché il suo corteggiatore non tornerà in studio. Daffrè, ha perfino rifiutato di recarsi a Roma per prendere una lettera a lui indirizzata, affermando di volere al suo fianco una donna piuttosto che una bambina. Tutte queste parole, hanno rattristato la tronista che di contro, rivela di non avere alcuna intenzione di recarsi a Milano per riportare il corteggiatore in studio da lei. Daffrè infatti, si comporta come una prima donna, facendo quasi la parte del tronista, senza mai corteggiare la ragazza ma arrabbiandosi con lei. Ed è proprio per queste reazioni esagerate, che Angela non si fida di lui ma è evidente, quanto sia presa: è lui la scelta? Probabilmente sì e, in cuor suo, ha già scelto.

