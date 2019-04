Uomini e Donne/ Anticipazioni, Stefano: “Tina, fai schifo!” (Trono Over)

Nel corso della giornata di ieri, negli Studi Elios di Uomini e Donne sono state registrate le nuove dinamiche del trono over, con protagonisti dame e cavalieri. Secondo le anticipazioni diramate dal VicoloDelleNews, le cose si sono fatte particolarmente incandescenti, con un litigio molto aspro tra due protagonisti del parterre. Armando e Michele infatti, hanno avuto modo di discutere ed arrivare quasi alle mani per via di alcuni messaggi inviati a Simona, dama che entrambi stanno frequentando. Proprio il cavaliere con la barba hipster, si sarebbe voluto immediatamente tirare indietro, per non confrontarsi con il rivale. Poi ha cambiato idea continuando a frequentare la donna ma, come volevasi dimostrare, le cose non sono andate per il verso giusto. Dopo essersene dette di ogni, per pochissimo i due non sono arrivati allo scontro fisico. Armando poi, ha anche accusato Michele di avere delle conversazioni private molto spinte con alcune dame del trono over, ed anche con una ragazza molto più giovane di lui che l’avrebbe contattato tramite social.

Uomini e Donne Over, Stefano: “Tina? Fai schifo!”

Dopo le accuse di Armando nei confronti di Michele, il cavaliere brizzolato ha cercato di palesare il suo punto di vista. A difendere quest’ultimo è perfino intervenuta Barbara De Santi, affermando che molto presto presenterà alla redazione del programma, delle segnalazioni nei confronti di Armando. Proprio parlando di questo argomento, Gianni Sperti ha avuto modo di portarne una nuova scagliandosi contro Stefano. A quanto pare l’uomo sarebbe stato avvistato con una donna (che non fa parte del programma) all’interno di un locale. Tra i due, secondo la segnalazione di una donna poi contattata anche per telefono, ci sarebbe stato un bacio. Tina Cipollari quindi, è letteralmente sbottata contro il cavaliere e lui, per tutta risposta ha replicato urlandole contro: “Tina fai schifo”. L’opinionista del trono over di Uomini e Donne non ha preso bene l’offesa e così, raggiungendo Stefano e Simona nel dietro le quinte, si è scagliata contro la coppia, provocando il pianto della dama.

