UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani gelata, Tina: “voglio fare di più” (Trono Over)

Nuovi screzi e diverbi a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La dama torinese durante l’ultima puntata del dating show di Canale 5 è stata gelata da un secchio d’acqua versatole addosso dalla sua rivale. Un momento esilarante che, se da un lato ha fatto tanto divertire Tine, dall’altro ha avuto delle ripercussioni di diverso tipo sulla dama e sul pubblico di Canale 5. In tantissimi non hanno apprezzato il gesto di Tina verso Gemma rimasta di sasso dinanzi a quanto successo. Maria De Filippi ha immediatamente aiutato la dama, mentre Tina divertita si godeva la scena dai camerini. In soccorso di Gemma è arrivato anche Simone, il fonico del programma, a cui la dama ha dedicato parole di stima ed affetto: “Simone è un mito!”. Intanto sui social c’è chi parla di bullismo nei confronti di Gemma, ma Tina non vuole sapere, anzi ha annunciato: “Voglio fare qualcosa di cui parli anche la Cnn”. Cosa succederà ancora? (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Nuovo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari

Quello che è successo ieri pomeriggio a Uomini e donne avrà delle ripercussioni anche nella prossima puntata del trono over. Naturalmente stiamo parlando della diatriba tra Gemma Galgani e Tina Cipollari che continua e che è ormai diventato un vero e proprio momento cult del programma per i fan, ma cosa succederà ancora? Sembra proprio che la dama torinese con tanto di accappatoio, dietro le quinte, dirà la sua su Tina Cipollari rilasciando il suo sfogo alle telecamere e ottenendo così nuove risposte dall’opinionista nella puntata in onda la prossima settimana. Ma cosa succederà questa volta? Sembra proprio che all’inizio della prossima puntata, Gemma Galgani opterà per un regalo speciale per Tina con tanto di cactus ma, soprattutto, entrerà in studio con un salvagente onde evitare di “annegare” per mano dell’opinionista. Come andrà a finire questo ennesimo scontro? (Hedda Hopper)

Armando fa piangere Barbara, perché?

Le nuove registrazioni del trono over di Uomini e Donne, hanno evidenziato notevoli novità. Secondo le anticipazioni del VicoloDelleNews, le prossime puntate delle parentesi senior, saranno ricchissime di colpi di scena e cambiamenti: scopriamoli a seguire. Armando Incarnato per esempio, forse stufo delle continue liti con Barbara De Santi, deciderà di lasciare il programma. La dama per esempio, aveva affermato in più di una occasione, che secondo lei il campano avesse una fidanzata fuori: sarà davvero così? Dopo avere rivolto delle pesantissime accuse nei confronti di alcune dame in studio, il cavaliere deciderà di mettere fine al suo percorso televisivo, nonostante sia stato uno dei personaggi più interessanti di questa nuova edizione del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. “Gemma è pagata e Barbara è una spia”, avrebbe esclamato Armando inviperito, proprio puntando il dito contro la Galgani e la De Santi.

Uomini e Donne: Barbara piange e Armando lascia lo studio

Armando Incarnato a quanto pare, prima di lasciare il trono over di Uomini e Donne, lancerà fortissime accuse nei confronti di Gemma e Barbara. Al duetto di dame, secondo le anticipazioni, pare si aggiungerà anche una “terza vittima”, stiamo parlando della dama Valentina Autiero. Il viaggio del cavaliere è giunto al capolinea ma, come rivelano le indiscrezioni, la sua uscita di scena sarà decisamente indimenticabile. Dopo aver puntato il dito contro le protagoniste del trono senior, proprio Barbara De Santi in lacrime lascerà lo studio, lasciandosi alle spalle l’ennesima delusione. La decisione del cavaliere però, si metterà in moto proprio dopo essere stato nuovamente accusato dalla prof. Secondo il campano infatti, la dama è una “spia” in quanto a conoscenza di suoi fatti privati che lui ha raccontato solamente alla redazione del programma. Successivamente, l’ex cavaliere avrebbe perso le staffe accusando Gemma Galgani e Valentina Autiero di essere pagate per stare in studio. Anche Massimiliano poi, nel corso del nuovo litigio, si mostrerà decisamente infastidito decidendo di non parlare più con la De Santi.



