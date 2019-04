Uomini e Donne/ Duro sfogo di Klaudia: “non temo i giudizi” (Trono Classico)

Klaudia Poznanska sta portando avanti la sua conoscenza con Andrea Zelletta. La corteggiatrice del trono classico è arrivata nello studio di Uomini e donne sin dall’inizio del percorso del tronista pugliese e, ad oggi, nonostante i vari alti e bassi, ha buone possibilità di essere scelta. Klaudia, tuttavia, è finita nel mirino degli haters. Secondo alcuni utenti dei social, infatti, Klaudia, per farsi largo nel cuore di Andrea, continuerebbe a screditare le altre corteggiatrici. Di fronte a tali critiche, la giovane ha sbottato e si è lasciata andare ad un duro sfogo su Instagram. “La cosa che più amo di me è la mia spontaneità. Fare tutto ciò che sento senza aver timore di essere giudicata perché so che quello che faccio è giusto per me” – comincia così lo sfogo di Klaudia che poi continua – “Fare la spia? Nah, semplicemente qualsiasi cosa che noto di “strano” la dico. Stalerare? Lo facciamo tutte, ma nessuno lo ammette perché risulterebbe da psicopatica e senza carattere, ma io, al contrario di voi, dico le cose come stanno senza fare la finta santa per prendere due complimenti e due followers in più”. Infine, fa sapere che, nonostante tutto, non cambierà i suo modo di essere: “Leggere commenti a dir poco schifosi solo perché magari sto andanado avanti, non mi farà rinunciare al mio percorso. Chiamarmi c*******, coatta, burina di m***a, rozza, non cambierà il mio modo di essere, perché è proprio così’ che mi sento libera”.

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO: GIULIO RASELLI INNAMORATO DI GIULIA CAVAGLIA’?

Nonostante il bacio che il pubblico del trono classico di Uomini e Donne deve ancora vedere, tra Giulio Raselli e Giulia Cavaglià, le cose non procedono nel migliore dei modi. Pur essendoci una forte attrazione fisica, tra i due il rapporto fatica a decollare a causa della poca fiducia che la tronista ha nel suo corteggiatore. Giulia, infatti, non riesce a fidarsi e teme che Raseli non sia totalmente sincero nei suoi confronti. Il corteggiatore, così, per dimostrare che è esattamente il contrario, continua a lanciare messaggi dai social. Su Instagram, infatti, Giulio ha pubblicato una storia di una foto di un momento vissuto con Giulia Cavaglià. Un gesto importante, a detta dei fans del trono classico, sempre più convinti che il corteggiatore si stia innamorando davvero della tronista che, tuttavia, continua anche a provare un forte interesse per Manuel Galiano. Il trono di Giulia, dunque, continua a regalare sorprese e, ad oggi, è ancora difficile dire chi sarà la scelta.





