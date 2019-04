UOMINI E DONNE/ Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, approda al Trono Over?

Nuova erede al “Trono Over” di Uomini e donne. Il suo nome è Fariba Tehrani ed è la madre di Giulia Salemi. La donna ha manifestato il desiderio di entrare a far parte del programma, desiderio che – già due anni fa – aveva espresso candidandosi. “Due anni fa dovevo andare a Uomini e donne“, ha dichiarato a Nuovo tv, “ma poi sono finita in ospedale per un problema grave. Poi non si è realizzata neanche la mia avventura all’Isola dei famosi e ora non sono andata neppure al Grande fratello. Ma io sono serena: so che nulla accade per caso e mi auguro che presto capiti qualcosa di bello”. Fariba è stata ospite più volte nei salotti di Barbara d’Urso, soprattutto nel periodo in cui la figlia si trovava all’interno della Casa del Gf vip. Oggi potrebbe tornare, questa volta in veste di protagonista.

Uomini e donne, Trono Over: lieto fine per Jara e Nicola

Per una single che viene, una coppia che va. Stiamo parlando di Jara e Nicola, che hanno trovato l’amore proprio a Uomini e donne. E adesso sono in tre, dal momento che Jara è in dolce attesa. I primi mesi di gravidanza, racconta lei a Uomini e donne magazine, non sono stati facili: “Sono stata parecchio male: sono dimagrita, non riuscivo a mangiare e a bere a causa della nausea e per questo motivo ero parecchio debilitata”. Jara ha 39 anni ed è una mamma un po’ avanti con gli anni. Per il ginecologo aveva scarse possibilità di rimanere incinta, e invece è successo. L’annuncio l’hanno dato insieme proprio al Trono Over, alla presenza di Maria De Filippi e degli amici di sempre.

