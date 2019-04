Uomini e Donne/ Flavio si “elimina”: le parole di Valentina sul web (Trono Classico)

Nel corso del passato appuntamento con il trono classico di Uomini e Donne, il pubblico ha avuto modo di assistere allo scontro che ha visto protagonista Giulia Cavaglia, alle prese con il corteggiatore Flavio. Proprio il ragazzo è stato accusato dalla tronista di avere una relazione segreta fuori dalle mura del dating show. Lui ha naturalmente negato ma le dinamiche non si sono di certo spente in poco tempo. Ed infatti, secondo Giulia, la ragazza misteriosa che starebbe frequentando quando non è presente nel programma, sarebbe Valentina Galli, volto già molto noto al pubblico che segue con affetto le dinamiche della trasmissione. La giovane in questione è una ex corteggiatrice scesa alcuni mesi addietro per cercare di rubare il cuore di Luigi Mastroianni (che poi ha scelto Irene Capuano). Proprio in passato, erano anche arrivate altre segnalazioni con protagonista Valentina e, nemmeno a dirlo, anche all’epoca riguardavano il suo particolare rapporto con Flavio: cosa nascondono i due?

Uomini e Donne, Flavio ad un passo dall’autoeliminazione

Nel corso del trono di Luigi Mastroianni, le segnalazioni su Valentina non avevano scalfito il tronista. Ed infatti proprio in quella occasione, l’ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne, aveva deciso di non dare peso alle segnalazioni, facendola rimanere in studio. Giulia Cavaglia invece, non ha avuto lo stesso atteggiamento di Luigi ed anzi, ha chiesto spiegazioni al suo corteggiatore, non fidandosi di lui. La puntata trasmessa lo scorso mercoledì pomeriggio su Canale 5 intanto, è stata visionata anche dalla stessa Valentina. L’ex corteggiatrice tramite social, ha mostrato molto fastidio per le affermazioni sul suo conto, scrivendo: “Sono stufa delle calunnie gratuite da parte di persone che non sanno niente e si permettono di giudicare senza capire i danni che fanno dando fiato alla bocca”. Questo scontro segnerà la definitiva autoeliminazione di Flavio. Ed infatti secondo le ultime anticipazioni, dopo lo scontro il ragazzo ha deciso di abbandonare il programma senza dare ulteriori spiegazioni.

