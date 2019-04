Uomini e Donne/ Gemma a bocca asciutta, Barbara e Stefano invece… (Trono Over)

Momento nuovamente buio per Gemma Galgani. La dama più famosa del trono over di Uomini e Donne infatti, sta per perdere un corteggiatore. Ed infatti, proprio nel corso delle precedenti settimane, si era avvicendato all’interno degli Studi Elios del programma, il giovane Fabrizio Cilli, il 42enne che aveva intenzione di rubarle il cuore. La dama torinese ha mostrato immediatamente dei dubbi, affermando che il cavaliere fosse troppo giovane per lei. Lui di contro, si giustificava affermando di avere avuto sempre relazioni d’amore con donne molto più grandi. In attesa della nuova puntata, proprio Fabrizio aveva anche ricevuto da parte di una blogger, dei presunti avvertimenti che lo mettevano in guardia su Gemma, rea di avere fatto chiudere un gruppo su Facebook dedicato al programma. Nel corso delle passate registrazioni intanto, come volevasi dimostrare, è emerso il mancato interesse da parte di Fabrizio, arrivato nel dating show esclusivamente per cerca di acquisire popolarità facile.

Uomini e Donne Over: Gemma perde il “suo” cavaliere

Le nuove anticipazioni del trono over di Uomini e Donne, ci parlano dell’allontanamento di Fabrizio Cilli. “Una signora di un blog mi ha chiesto di iscrivermi a questo social, questo blog dicendomi che era parte del programma”, aveva raccontato il cavaliere durante i precedenti appuntamenti televisivi. A chiarire subito la questione era stata proprio Maria De Filippi che ha subito precisato di volere sapere il nome del blog in questione, affermando che la redazione del suo programma, fosse totalmente all’oscuro di questa bizzarra faccenda: “Noi non c’entriamo un cavolo. Chi è questa persona che dice di essere una giornalista e che sta nel pubblico? Non sarebbe illegale dichiarare il falso”. Proprio nella puntata che andrà in onda oggi, secondo il video caricato da WittyTV, Fabrizio verrà smascherato in studio. Gemma nel frattempo, nel dietro le quinte mostrerà le sue perplessità su Barbara, che mette sempre il becco nelle sue dinamiche. “Le donne sono gelose di te, perché sei una bella donna!”, afferma Fabrizio adulandola. “Non ti sta andando molto bene a livello di conoscenze…”, conclude Rocco. Le anticipazioni in ultimo, si sono concluse con Stefano e Barbara litigare al centro dello studio. Armando quindi, ha suggerito alla dama di: “Lascialo perdere!”.

