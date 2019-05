UOMINI E DONNE/ Tina e Gemma: secchiata d’acqua ghiacciata in testa! (Trono Over)

Cosa è successo oggi al trono over di Uomini e Donne? Dopo Stefano e Pamela e la ritrovata pace nonostante le “accuse” di Roberta, si è aperto il nuovo siparietto con protagoniste Tina Cipollari e Gemma Galgani. “Devi fare merenda?” chiede Gemma. “Basta, ora lascio il programma!”. “La torta in faccia l’ho già avuta!”, replica la dama torinese. “L’altro giorno le ho portato i dolcetti, sono stata molto carina nei suoi confronti”. “L’ho sentita sbraitare, non ha sentito che Gemma ha detto che mangia sempre merendine?”, s’interroga Gianni Sperti. Poi l’ex vamp si palesa in studio mentre Maria De Filippi “protegge” Gemma. “Prima che finisce la stagione, devo fare una follia che ne deve parlare anche la CNN”. Si ritorna dalla pubblicità con lo scontro tra Barbara e Armando: “A me piacciono le cose che profumano, e tu puzzi! Quindi non mi piaci!”. All’improvviso, Tina entra in studio lanciando una secchiata d’acqua addosso a Gemma. “Mi dispiace”, interviene Maria De Filippi, per poi aggiungere: “che possiamo fare?”. Poi la dama esce dallo studio con un asciugamano sulle spalle: “E’ impazzita!”, esclama Gianni notando l’opinionista dietro le quinte ridere a crepapelle. L’ex vamp cerca di raggiungere Gemma nel dietro le quinte e la trova in accappatoio. “E dove vai girando così adesso? Sembri uscita da una Spa!”, replica Tina. “Che cosa vuoi da me? Te la canto pure io come dice Loredana Bertè… guarda come sono conciata!”. “Gemma, fai una pazzia di fine anno, togliti tutti i vestiti e mostrati così come sei”, le suggerisce la Cipollari: “Ti posso aiutare per asciugarti? È diventata pazza! Entra, vai a fare i saluti… mettiti le ciabatte ed entra con me. Cosa ti fa un po’ d’acqua…”. La puntata finisce con Maria che regala a Gemma un mazzo di fiori. “Chi la fa l’aspetti”, termina Tina. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

RICCARDO E IDA LITIGANO ANCORA

Solo ieri abbiamo lasciato Riccardo Guarnieri e Ida Platano in studio a Uomini e donne, uno davanti all’altro per dirsi cose già dette. Lui vuole sentirla ancora mentre lei ha qualche dubbio sulle sue intenzioni e sulla sua voglia di farlo davvero, fatto sta che le cose sono finite pacificamente illudendo i fan che qualcosa sarebbe successo. Così non è stato, almeno non secondo le anticipazioni della nuova registrazione del trono over andata in scena ieri pomeriggio in quel di Roma. Sembra che i due abbiano finito col litigare tanto da lasciare lo studio e continuare la discussione anche dietro le quinte. Il motivo dello scontro è il comportamento del pugliese che, da quando ha ricontattato Ida, ha solo voluto sentirla telefonicamente ma non ha mai fatto niente per vederla o incontrarla. Secondo lei questo è indice del fatto che vuole solo fare un po’ di scena e non di un interesse reale ma lui non ci sta. Solo alla fine di una lunga discussione i due si sono dati appuntamento dopo la puntata per vedersi prima di ripartire. Come andrà a finire tra loro? (Hedda Hopper)

LE ACCUSE DI ARMANDO

L’ultima registrazione del trono over di Uomini e donne è andata in scena ieri pomeriggio travolgendo e sconvolgendo il pubblico presente. Presto la puntata andrà in onda su Canale 5 e sarà a quel punto che capiremo cosa succederà ad Armando. In questi giorni il cavaliere è stato polemico un po’ con tutti ma sembra che ieri pomeriggio abbia dato il meglio di sé accusando Gemma Galgani e Valentina di essere ben pagate dalla redazione di Uomini e donne per stare in studio. Come se questo non bastasse, secondo quanto riporta il Vicolo delle News, sembra che proprio parlando con Barbara de Santi lo stesso cavaliere abbia lasciato intendere che la maestrina conosce dettagli che solo le persone della redazione possono riferirle. Fatto sta che, frecciatina dopo frecciatina, Armando lascia lo studio e va via per non tornare più. Cos’altro succederà nei prossimi giorni? (Hedda Hopper)

ROCCO E GEMMA ANCORA AL CENTRO…

Nonostante l’addio di Rocco Fredella e la fine della conoscenza con l’ultimo arrivato, Salvatore, Gemma Galgani non si perde d’animo. La dama del trono Over di Uomini e Donne continua nella sua ricerca dell’amore, scatenando l’apprezzamento di chi trova ammirevole la sua determinazione. Uno di questi è Cristian d’Onofrio, new entry del parterre maschile ma volto già noto al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne 20 anni fa, per corteggiare Tina Cipollari. Alle pagine del Magazine del dating show, Cristian ha espresso il suo pensiero sulla Galgani. “Ero da tempo curiosissimo di incontrare Gemma Galgani che da anni prova in ogni modo a trovare l’amore senza avere risultati soddisfacenti! – esordisce il cavaliere, che ammette – Su di lei ho pensieri contrastanti, però è incredibile la sua perseveranza.”

“GEMMA GALGANI? SFRUTTATA DA GIORGIO MANETTI E…”

A suo dire, Gemma Galgani avrebbe però sbagliato nella scelta degli uomini. Cristian d’Onofrio ne spiega il motivo: “Secondo me sbaglia un po’ uomini: George Manetti l’ha sfruttata un pochino, seppur con carineria” dichiara il cavaliere del trono Over di Uomini e Donne. Ma ne ha anche per gli altri: “Marco Firpo era troppo preso da se stesso e non ho mai compreso se fosse sincero o un altro ‘furbetto del quartierino’ e infine Rocco Fredella, che ho conosciuto perché da Milano siamo scesi insieme a Roma per la registrazione. Lo chiamo ‘il simpaticissimo zulù’, è un ragazzotto simpatico e istintivo, forse un po’ aggressivo ma tutto sommato un uomo a posto”. E chissà che Gemma non possa decidere di replicare alle dichiarazioni di Cristian…



