Uomini e Donne/ Giorgia ricorda Luigi: è ancora innamorata? (Trono Classico)

Nell’attesa di scoprire le nuove dinamiche del trono classico di Uomini e Donne, vi facciamo aprire il weekend, con una novella frizzantina, che vi condurrà ancor più curiosi fino al lunedì, giorno in cui il dating show con protagonista Maria De Filippi, riaprirà i battenti. Nel frattempo negli Studi Elios, manca circa un mese alle decisioni finali di Andrea, Angela e Giulia: chi sceglieranno? Tutti e tre sembrano abbastanza in alto mare. Prima di questo terzetto, ad appassionare il pubblico erano arrivati Lorenzo Riccardi, Teresa Langella e Luigi Mastroianni. Proprio quest’ultimo, fino alla fine ha mostrato indecisione ma poi, ha scelto di uscire dal programma al fianco di Irene Capuano, ragazza che continua ad essere ancora accanto a lui. Tra le corteggiatrici del siciliano, anche Giorgia che di recente è tornata a parlare del suo percorso vissuto proprio all’interno della corte di Queen Mary. Proprio la siciliana, ha voluto fare un salto in un passato nemmeno tanto distante, per ricordare la sua esperienza ed anche l’ex tronista.

Uomini e Donne, il post di Giorgia farà centro nel cuore di Luigi?

Giorgia, ex corteggiatrice di Luigi Mastroianni durante Uomini e Donne, ha sorpreso i follower con il suo recente salto indietro tra i ricordi. Dopo il suo gesto e le sue parole, gli estimatori si sono totalmente convinti che la ragazza sia ancora innamorata di lui, nonostante sia passato del tempo e non sia stata la scelta. Il post che la ragazza ha condiviso su Instagram, ha lasciato intuire qualcosa di particolare. “Mi è rimasta addosso una strana malinconia. Mi sono stretta al mio corpo solitario e diventavo sempre più triste. Sapevo il motivo di quella tristezza. Avevo voglia d’amore anche io, di carezze, di un cuore in subbuglio”. A questo punto la domanda sorge spontanea: cosa penserà Luigi di questo particolare sfogo? Nonostante il post di Giorgia parli abbastanza chiaro, non è assolutamente certo che provi ancora qualcosa nei confronti dell’ex tronista. Del resto proprio Mastroianni, sta vivendo una bellissima storia d’amore con Irene Capuano e difficilmente, potrebbe interessarsi delle dinamiche amorose di un’altra donna.

