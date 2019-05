Uomini e Donne/ Giulia Cavaglià sceglie Giulio? Lo sfogo di Manuel (Trono Classico)

Puntate complicate per Giulia Cavaglià. A Uomini e Donne, la tronista ha dovuto dire addio a Flavio Barattucci che ha deciso di non tornare in studio, nonostante i suoi tentativi. In studio per lei sono rimasti Giulio Raselli e Manuel Galiano. È proprio tra loro che Giulia farà la sua scelta che è ormai alle porte. Ma le ultime esterne e registrazioni sembrano palesare un forte avvicinamento della tronista a Giulio. Nelle prossime puntate assisteremo, infatti, ad un appassionato bacio tra i due e questo nonostante Giulia avesse annunciato di non voler più baciare nessuno dei suoi corteggiatori. E Manuel, di fronte a quanto sta accadendo, non nega il suo dispiacere. Lo fa nel corso di un’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne, dove racconta di una svolta non positiva nella conoscenza con la tronista.

MANUEL GALIANO IN DIFFICOLTÀ CON GIULIA CAVAGLIÀ

“Non sto attraversando un periodo sereno. – ammette Manuel Galiano al Magazine di Uomini e Donne – Inizio a vedere degli atteggiamenti di Giulia che ho difficoltà a mandare giù. Vederla cosi vicina agli altri corteggiatori, non mi fa assolutamente piacere.” Manuel ammette di avere grandi difficoltà nel vedere Giulia assieme a Giulio, anche se “Non posso lamentarmi del rapporto che c’è tra me e lei, ma penso che sia dovuto soprattutto ai miei modi di comportarmi. Non le ho mai dato motivo di arrabbiarsi, però oggi mi rendo conto che questo la porta a stare più tranquilla e a fare meno gesti o sorprese verso di me.” Il corteggiatore è deciso ad arrivare sino alla fine di questo percorso ma qualora Giulia dovesse avvicinarsi ulteriormente al rivale qualcosa potrebbe cambiare…

© RIPRODUZIONE RISERVATA