Uomini e Donne/ Giulia d’accordo con Manuel? Le parole di Galiano (Trono Classico)

Alla fine del trono classico di Uomini e Donne ormai mancano poche settimane. A breve, i tre tronisti del programma dovranno fare la loro scelta, capendo con chi uscire dal dating show. Tra le decisioni più attese c’è sicuramente quella di Giulia Cavaglia, ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi che, dopo la delusione, ha preso il suo posto sulla comoda (quanto ambita) poltrona rossa. Attualmente si contendono il cuore della bella torinese due corteggiatori: Manuel e Giulio. Se inizialmente con il primo pareva essere un colpo di fulmine, il secondo ha conquistato terreno, merito della sua pacatezza e maturità. Il giovane Galiano, nonostante abbia visto anche baci appassionati tra Giulio e Giulia, non demorde e vuole uscire dal programma proprio tra le braccia della tronista. Secondo le primissime indiscrezioni del web, pare anche che Giulia avrebbe registrato la villa, facendo tremare gli estimatori sulla sua possibile scelta: da una parte Manuel e la sua irrequietezza, dall’altra Giulio e la sua serenità.

Uomini e Donne: Giulia d’accordo con un corteggiatore? Le parole di Manuel

Tramite le recentissime Instagram Stories di Manuel, il corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne, si è “fatto forza” con un biscottino della fortuna, sperando di potere essere lui l’uomo della vita che sceglierà Giulia Cavaglia. Il prossimo 27 maggio i tre tronisti faranno la loro scelta e quindi, tra meno di una settimana si saprà quali saranno le loro decisioni finali. “La tua vita sarà bella e felice”, ha postato Manuel tramite il suo profilo ufficiale di Instagram. Il suo augurio gli porterà fortuna proprio con il “biscotto” dice? Vedremo! Intanto sul web, si vociferava di una ipotetica villa, come vi scrivevano prima ma a quanto pare, queste scelte romantiche sono state “cancellate” per dare spazio al format tradizione con la decisione direttamente in studio divisa nel corso dell’ultima settimana di programmazione televisiva. Ultimamente poi, viste le reazioni quasi “pacate” di Manuel di fronte ai baci scambiati con Giulio, si è pensato che i due fossero d’accordo. A rompere gli induci, anche questa volta ci ha pensato il diretto interessato che con un lungo messaggio social, ha spiegato: “Ho ascoltato abbastanza per imparare che le parole di troppo, proprio perché di troppo vanno lasciate lì”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA