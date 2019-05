Uomini e Donne/ Ida Platano e Riccardo Guarnieri fanno infuriare il web (Trono Over)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano ad essere due dei protagonisti più discussi del trono over di Uomini e Donne. Dopo essersi conosciuti e innamorati e aver vissuto una storia lontano dalla trasmissione di Maria De Filippi, i due si sono lasciati tornando anche nel parterre del trono over. Se Ida, però, ha lasciato nuovamente il programma provando ancora dei sentimenti importanti per l’ex fidanzato, Riccardo ha conosciuto e frequentato diverse donne tra le quali anche Roberta con cui il rapporto si è interrotto in modo brusco. Dopo aver provato a voltare pagina con diverse donne, Riccardo ha capito di non aver ancora dimenticato Ida che ha fatto richiamare in studio per chiedere una nuova possibilità. I due hanno così cominciato a sentirsi e la dama, desiderosa di avere delle dimostrazioni importanti da Riccardo, lo ha messo di fronte ad una scelta. Ida, infatti, ha annunciato l’intenzione di chiudere il rapporto scatenando la reazione di Riccardo che ha deciso di lasciare la trasmissione con Ida. L’enensimo siparietto tra la dama e il cavaliere ha però scatenato la dura reazione del pubblico.

UOMINI E DONNE: IL PUBBLICO CONTRO IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI

Ida Platano, contrariamente a Riccardo Guarnieri, è sempre stata molto amata dal pubblico del trono over di Uomini e Donne. Tuttavia, la decisione della dama di tornare in trasmissione e di dare una nuova possibilità a Riccardo che le ha provocato diverse sofferenze e con cui ha avuto anche scontri accesi, non è piaciuta al popolo del web che si è scagliato contro la coppia. “Ida e Riccardo sono un macigno”, “Sto morendo dal ridere, sta diventando una barzelletta”, “Ma che peso di puntata, quasi quasi preferisco studiare”, “Passate il numero di un buon terapista a Ida e Riccardo così andiamo a casa dai”, “Ancora questi due? Basta? Avete rotto le palle! Avete 40 anni non 20!”: sono alcuni dei commenti che gli utenti hanno scritto sui social. Tra i due, dunque, la storia continuerà? Per il momento, entrambi non hanno ancora commentato la loro ultima decisione.

