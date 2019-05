Uomini e Donne/ Ida su Riccardo: “Piedi di piombo, sono cauta e confusa” (Trono Over)

Come ben sapete, Ida Platano è stata richiamata in studio dal suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri per darsi una seconda possibilità. Tutto questo, accadeva durante la scorsa settimana del trono over di Uomini e Donne e, in attesa di ulteriori sviluppi sulla questione proprio oggi pomeriggio, il Magazine ufficiale del programma, dopo avere intervistato il cavaliere ha voluto sapere il punto di vista anche della dama. Ida si aspettava che Riccardo la richiamasse in studio, quantomeno ci sperava, ma poi “passati un po’ di giorni, ho perso ogni speranza, quindi non ero affatto pronta a ciò che dopo è effettivamente successo”. Quando ha saputo che il pugliese voleva rivederla, è rimasta abbastanza turbata dalla cosa “spiazzata, incredula” anche perché una parte di lei aveva intuito che ci aveva ripensato ma “non ero per nulla tranquilla”. La richiesta del cavaliere ha creato dentro la dama una forte agitazione, tanto che, nonostante volesse raccontarlo a qualcuno per sfogarsi, non è riuscita a dirlo a nessuno.

Uomini e Donne Over, Ida Platano è confusa

“Non sono riuscita a dire a nessuno quello che stava succedendo a sono stata agitata per giorni, tanto da non dormire”, ha continuato Ida Platano nella sua intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne. La dama del trono over ha svelato di avere pensato parecchio “a cosa potesse essere passato a Riccardo per la testa, ma non mi sono data risposte concrete”. Ida però, rivela anche di avere bisogno di pensare a cosa è successo, per evitare di farsi del male. Del resto, dalla fine del suo rapporto con Guarnieri sono passati ormai otto mesi e nel frattempo “mi sono costruita una corazza affinché non possa più ferirmi. Voglio prendermi del tempo per pensare, devo tutelare me e mio figlio perché, anche se i sentimenti non passano, non cambia il fatto che io ho sofferto molto per Riccardo”. La Platano in ultimo, confida di volere essere molto cauta: “Al suo posto avrei agito diversamente anche perché la redazione non ci impedisce di sentire qualcuno o di mandare un messaggio. Non so se sarebbe cambiato qualcosa se mi avesse contattata al di fuori della trasmissione, in questo momento sono solo molto confusa”.

