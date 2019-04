Uomini e Donne/ Il gesto di Barbara che fa discutere: ma Gemma invece… (Trono Over)

Quando al trono over di Uomini e Donne si parla di Barbara De Santi, potete stare per assistere ad una puntata “croccantissima”. Questo è il caso di ieri, durante la messa in onda dei protagonisti senior, al centro di spassose dinamiche ma anche di altrettanti litigi da leccarsi i baffi. Il litigio ha visto protagoniste la De Santi e Simona Bosio, mettendo in piedi una discussione particolarmente forte. Secondo il pubblico ed anche i telespettatori da casa, Simona sarebbe d’accordo con Stefano. I due infatti, non perdono occasione per difendersi in maniera reciproca, anche se confidano che tra di loro non sia presente alcun sentimento d’amore. Dalla parte della dama però, continua ad esserci un particolare interesse che permette a tutti di dubitare sulla veridicità delle loro intenzioni. Il cavaliere di contro, sostiene di volere solamente un pacifico rapporto di amicizia, senza alcun coinvolgimento sentimentale dopo una pregressa conoscenza andata male. Barbara De Santi, Armando Incarnato, Gemma Galgani e Gianni Sperti però, si sono mostrati particolarmente coesi nel sostenere che, secondo loro, i due starebbero mentendo.

Uomini e Donne Over, il gesto di Barbara fa discutere

Secondo grande parte del parterre del trono over di Uomini e Donne, Simona e Stefano starebbero solo recitando una parte. Il punto di vista di Maria De Filippi invece, è apparso differente. Per la conduttrice, Simona avrebbe un interesse non ricambiato per il cavaliere. Proprio Barbara in questi giorni, aveva deciso di uscire con lui ma le cose tra di loro, non sono andate come previsto. Per questo motivo, la loro acerba conoscenza è già naufragata malamente. La De Santi protagonista al centro dello studio poi, per la prima volta nella storia del dating show, si è trovata addirittura d’accordo con Gemma Galgani. Le parole della dama nel corso della puntata, hanno notevolmente acceso Simona, mettendo in piedi una discussione molto animata. Dopo essersi alzata, Simona ha affrontato a muso duro Barbara: “Senti maestrina, vogliamo parlare di quella foto da pu***na online?”. Questo ha provocato della De Santi una reazione molto forte strappandole con violenza il cartellino sulla giacca con su scritto il suo nome: avrà fatto bene? Per il pubblico presente la risposta è “sì!”.

