Uomini e Donne/ Il gesto inedito mai accaduto prima: ecco quale (Trono Over)

Il trono over di Uomini e Donne ha nuovamente aperto la settimana televisiva. Maria De Filippi è tornata in onda con le ultime dinamiche di dame e cavalieri, alle prese con faccia a faccia, esterne inedite, aperture e chiusure. Nel parterre degli uomini però, uno di loro ha deciso di sorprendere tutti con un gesto del tutto inedito e mai visto prima. La protagonista assoluta di questo spaccato TV è stata Valentina Autiero che attualmente, non sta frequentando nessuno. Proprio per questo motivo, la dama è apparsa disorientata ricevendo un bellissimo mazzo di fiori in studio accompagnato da un bigliettino di un estimatore “senza identità”. Dopo avere archiviato le ultime vicende di Gemma Galgani, prima di passare agli risvolti degli ultimi giorni con protagonista Riccardo Guarnieri, si è aperta questa parentesi in studio. Dopo avere ricevuto un mazzo di rose rosse, la dama è rimasta visibilmente basita ma anche imbarazzata e incuriosita dal gesto tanto da affermare: “Dai, è uno scherzo!”.

Uomini e Donne trono Over: il gesto mai visto prima

Nessuno scherzo. Ieri pomeriggio Valentina Autiero ha ricevuto, durante la nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, un bellissimo mazzo di fiori. Dopo averle consegnato il pensiero, la dama ha dovuto anche leggere il foglietto del misterioso estimatore. Nel bigliettino non compariva il nome dell’uomo ma, dopo avere fatto mente locale, è risalita al mittente. “Da un anonimo sportivo che ha ricevuto, per l’ennesima volta, un due di picche. Giuro che ieri mi sono iscritto in palestra”, questo c’era scritto nel bigliettino che accompagnava le rose. Dopo averle guardate meglio (“sono bellissime”, ha farfugliato), Valentina ha indicato Massimiliano. Ed infatti la dama, aveva rifiutato di dare il suo numero al cavaliere che, non dandosi per vinto, ha cercato di conquistarla in questo modo estremamente romantico ed incisivo. “Dovesti stupirmi con altri effetti speciali”, ha dichiarato la dama. Gianni Sperti però, le ha fatto notare: “Non è mai successo che un uomo per avere un numero manda dei fiori”.

