Uomini e Donne/ Irene Capuano: “Luigi Mastroianni? Fortunata ad averlo con me!”

Ormai da un paio di mesi, la coppia formata da Luigi Mastroianni ed Irene Capuano, viaggia d’amore e d’accordo. Proprio in queste giornate, i due hanno anche registrato una puntata del trono classico di Uomini e Donne, e compariranno in onda per raccontare come procede la loro relazione d’amore. Nel frattempo, facendo coppia fissa e aggiornando gli estimatori, il deejay e la giovane ex corteggiatrice, starebbero progettando di andare a vivere insieme nella Capitale. Proprio in questi giorni, la Capuano ha voluto confidarsi con gli estimatori, raccontandosi tramite le famose quanto gettonatissime, domande delle Instagram Stories. L’argomento principale – nemmeno a dirlo – è stata proprio la sua storia con il siciliano. Irene ha svelato di sognare matrimonio e figli anche tra tre/quattro anni. “Mai stata così tanto felice. L’amore ti rende davvero tanto felice soprattutto quando è vero. Luigi è un testone, ma non potevo desiderare amore più grande, puro, sincero!”, ha scritto.

Uomini e Donne, Irene Capuano: “Così fortunata con Luigi Mastroianni accanto a me!”

Irene Capuano ha continuato le sue confidenze con i fan, affermando di essere una donna molto fortunata ad avere accanto uno come Luigi Mastroianni: “Al giorno d’oggi trovare un ragazzo d’oro come lui è difficilissimo! Siamo innamorati e sono innamorata. Avere dei bambini è il mio sogno più grande di crearmi una famiglia tra 3/4 anni perché no, non c’è cosa più bella. Ma voi ve li immaginate dei mini Mastroianni neeeeri neeeeri per casa?”. Durante il suo percorso al trono classico di Uomini e Donne, dopo averlo visto in esterna per la prima volta, aveva immediatamente capito fosse lui quello giusto per lei. “Dopo la prima esterna sono ritornata a casa e la prima cosa che ho detto a mia madre “mi ha guardato, ci siamo guardati tanto, è lui!”. E per lui intendevo e intendo tutt’oggi l’uomo che aspettavo da tanto”. E sulla gelosia, pare che entrambi siano alla pari anche se: “la differenza tra me e lui che io lo nascondo un po’ ma poi lancio delle frecciatine assurde, lui è in grado di tutto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA