Uomini e Donne/ Raffaella Mennoia sconvolta: “Due ore e mezza per..” (Trono Classico)

Raffaella Mennoia si sta districando tra registrazioni senza pubblico (molto probabilmente in villa per Andrea Zelletta) e i provini di Temptation Island ma proprio tutto questo stress non è la sola cosa che la fa disperare. Proprio nella tarda serata di ieri la bella autrice di Uomini e donne era ancora per strada, in mezzo al traffico, e le lamentele sono arrivate nelle sue storie di Instagram dove ha inviato tutti a non andare mai a Roma: “E’ diventata una città invivibile”. Anche lei, come molti altri vip, ha pensato bene di usare i social per denunciare lo sbando che la Capitale sta vivendo in questi anni e con il telefono alla mano ha rilanciato: “Ma ci posso davvero mettere due ore e mezza per tornare a casa per una partita di calcio? Ormai la città è invivibile, non venite mai a Roma! Sono davvero sconvolta”. Il sostegno dei fan è tutto per lei e molti sono coloro che si sono ritrovati nei suoi panni in questi ultimi tempi. Che oggi sia un giorno migliore e meno stressante per lei? (Hedda Hopper)

Le scelte si avvicinano…

Le scelte dei tre tronisti del trono classico di Uomini e Donne sono praticamente dietro l’angolo. Proprio per questo motivo, i protagonisti della parentesi giovane del programma, hanno dimostrato in più di una occasione, di non avere affatto le idee chiare su chi scegliere. Tra gli attuali personaggi che interagiscono tra di loro, c’è anche Manuel Galiano, corteggiatore di Giulia Cavaglià che non sta affatto sinaptico a Tina Cipollari. Nonostante il suo carattere che prende fuoco facilmente, la tronista ne è rimasta subito affascinata, forse perché lo trova così diverso da lei. La torinese proprio a breve dovrà decidere se scegliere lui, nonostante i litigi e le segnalazioni, oppure se preferire il più pacato Giulio. L’attesa per la decisione, sta snervando così tanto Manuel che, dopo l’ennesima segnalazione delle ultime puntate, ha deciso di andare via dallo studio, specie dopo aver visto il bacio tra Giulia e Giulio. A breve la tronista dovrà compiere la sua scelta finale e sembra essere più confusa del previsto.

Uomini e Donne: la dedica di Manuel convincerà Giulia?

Chi sceglierà Giulia Cavaglià tra Manuel Galiano e Giulio Raselli? Proprio il primo è tornato sui social, intento ad ascoltare una canzone che pare proprio essere dedicata alla tronista del trono classico di Uomini e Donne. La canzone per l’esattezza è “Habitué Italian Remix” pezzo di Dosseh featuring IZI. E, dice così: “Io non capisco però mi fa bene. Fumiamo e ti bacio, mi sento me stesso. Anche se è dentro ci penso lo stesso. Dentro ho paura perché io ti ho vista da prima. Ma tu hai paura perché non sai amare. Nessuno ti tratta come ti tratto perché ti disegno su un foglio A4. Ho iniziato ad amarti quando amavi gli altri. Forse dovevo capire da subito. E io ti seguivo, tu seguivi gli altri […]”. La tronista apprezzerà la sua romantica dedica? Staremo a vedere se Giulia dopo la delusione di Lorenzo Riccardi, sentirà l’esigenza di viversi una storia d’amore serena tra le braccia di Giulio, o di contro, iniziare un giro sulle montagne russe in compagnia di Manuel e del suo carattere decisamente fumantino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA