Uomini e Donne/ Le dediche di Irene e Arianna: parole d’amore per Andrea e Luigi

Andrea Cerioli e la fidanzata Arianna Cirrincione, hanno preso parte alla registrazione del trono classico di Uomini e Donne. I nuovi tre tronisti si stanno avvicinando alla scelta e, forse anche per questo motivo, Maria De Filippi e la sua redazione, ha deciso di mostrare al pubblico le coppie che vivono appieno la loro storia d’amore. Andrea ha deciso di fare la sua scelta in studio, evitando il castello e la decisione in prime time anche perché, come da lui stesso dichiarato, aveva già le idee molto chiare. La Cirrincione, durante la sua parentesi da corteggiatrice, ha dimostrato di essere particolarmente legata alle emozioni e di non concedersi a chiunque. Per questo motivo, l’ex tronista ha dovuto faticare il doppio per fare perfettamente breccia nel suo cuore, cercando di conquistarla a 360°. Dopo la registrazione, la fidanzata di Cerioli gli ha dedicato parole d’amore. “L’ultima volta che sono stata qui è stata una giornata davvero molto particolare, inaspettata… sono arrivata pensando di affrontare una puntata normale, dove… con la mia timidezza… dovevo raccontarti le mie singole sensazioni ed aspettare di ricevere le stesse da te… invece è stato un giorno speciale, perché da quel giorno… è iniziato tutto… il nostro percorso INSIEME. Oggi torno qui, con te, ma con nessuno scopo… siamo NOI da quel giorno. È stato forte ed emozionante come sempre”.

Uomini e Donne, le dolci dediche d’amore degli ex protagonisti

Oltre ad Andrea Cerioli e la fidanzata Arianna Cirrincione, presenti nel corso dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, anche Luigi Mastroianni e Irene Capuano. La coppia, ha rivelato le ultime news, parlando della loro nascente relazione d’amore che prosegue a gonfie vele. Il deejay poi, ha avuto modo di commentare gli attuali troni con protagonisti Andrea, Giulia e Angela. Dopo la registrazione, anche la giovane Irene ha dedicato parole d’amore al suo fidanzato. Condividendo uno scatto sul suo profilo ufficiale di Instagram, ha semplicemente scritto: “Dove io ho scelto te, e tu hai scelto me”. Tanti i commenti dei follower a seguire, ed anche la replica del suo fidanzato: “Perché metti sempre foto dove tu sei venuta figa ed io un grande ebete?”. Ed infatti nello scatto, Luigi non guarda in camera ma da tutt’altra parte, tanto che i fan scherzando, hanno commentato: “Mo pure strabico me lo hai fatto diventa, oltre che più magretto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA