Uomini e Donne/ L’inaspettato gesto di Tina che fa infuriare il web (Trono Over)

Tina Cipollari dopo avere tirato una secchiata d’acqua ghiacciata addosso a Gemma Galgani, dama del trono over di Uomini e Donne, ha scatenato le pesanti critiche del popolo social. Ed infatti, la puntata andata in onda lo scorso 15 maggio, ha visto la burrosa opinionista meditare ironicamente vendetta nei confronti della torinese, senza un preciso motivo. L’ex di Kikò, aveva però anticipato la prossima mossa: avrebbe dovuto essere sconvolgente! Ed infatti, così è stato. Il gesto inaspettato ha colto tutti di sorpresa ed anche Maria De Filippi, si è mortificata talmente tanto per l’accaduto che ha deciso di donare alla Galgani un mazzo di fiori, per esprimerle in qualche modo il suo dispiacere. Dopo avere riso abbondantemente per l’accaduto, in studio c’è stato anche qualcuno che si è preoccupato delle condizioni di salute della Galgani. Nel parterre dei cavalieri, proprio Armando Incarnato si è immediatamente avvicinato alla donna totalmente fracida, mettendole la sua giacca sulle spalle per poterla proteggere dal freddo.

Uomini e Donne Over, il gesto di Tina fa infuriare il web

Sui social in molti, hanno notato ed apprezzato il gesto galante di Armando. Peccato che proprio l’uomo, nel corso dell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, prima di abbandonare il programma abbia puntato il dito anche contro Gemma Galgani, accusandola di presenziare in studio perché pagata, quasi come se fosse una “spia”. Stessa insinuazione anche nei confronti di Barbara De Santi che, per colpa delle parole del cavaliere, avrebbe lasciato lo studio per qualche tempo, piangendo. La secchiata d’acqua ghiacciata, nonostante abbia fatto molto sorridere il pubblico presente negli Studi Elios, ha fatto notevolmente storcere il naso al popolo social. “Di solito rido, ma la mossa di oggi da parte di Tina è stata orribile” si legge su Twitter. E ancora: “Tina ha superato ogni limite. Deridere e ridicolizzare così pubblicamente una persona è di uno squallore totale”, “Ma non si possono contattare quelle associazioni dei consumatori? Non è possibile una cosa del genere. Non la devono passare liscia”. Questa volta la Cipollari ha veramente esagerato?

