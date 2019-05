Uomini e Donne/ Luca: “Spero che Angela voglia una storia seria!” (Trono Classico)

Luca Daffrè potrebbe serenamente essere la scelta definitiva di Angela Nasti, la tronista del trono classico di Uomini e Donne. I tre protagonisti della parte giovane del dating show, si stanno inesorabilmente avvicinando alla scelta ed infatti, alla conclusione del programma manca circa un mese. Il corteggiatore, ha avuto modo di confidarsi tra le pagine del Magazine ufficiale della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi, svelando dettagli inediti. Le sue confessioni però, sono antecedenti all’ultima registrazione. Ed infatti, nel corso delle nuovissime dinamiche, come ben sapete il corteggiatore ha deciso di non presentarsi in studio. Luca ha deciso di non essere presente in puntata dopo avere avuto un acceso diverbio proprio con la “sua” Angela. I due ragazzi però, sono stati beccati insieme durante una esterna, a testimonianza che le cose potrebbero già essere tornate al posto giusto. Daffrè a tal proposito, ha confidato che il suo è stato un percorso abbastanza travagliato.

Trono Classico, Uomini e Donne: Luca apre il cuore

Il corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne, confidandosi con il Magazine ha affermato di avere avuto la sensazione di potere perdere Angela Nasti, per colpa della sua estrema testardaggine. I due giovani, tramite la loro frequentazione stanno cercando di mettere da parte l’orgoglio reciproco, per potersi conoscere nel profondo. Il primo bacio poi, ha avuto un valore aggiunto molto importante: “È stato molto emozionante e, se non l’avessi veramente sentito dentro, non mi sarei avvicinato a lei”, ha rivelato Daffrè. Nonostante non sia ancora innamorato della Nasti, sente che sta nascendo qualcosa di eccezionale tra di loro: “Sarà che mi sento cambiato: in amore davo tutto per scontato ed ero più freddo e superficiale. In questo periodo sto riscoprendo un Luca diverso”, ha aggiunto. Poi ha concluso affermando di non avere più voglia di avere storie banali e adesso, punta alla relazione seria: “Spero che Angela stia cercando lo stesso”.

