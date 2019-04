Uomini e Donne/ Manuel Galiano beccato in dolce compagnia mentre Sossio e Ursula…

Manuel Galiano è considerato da molti fans di Uomini e Donne uno dei corteggiatori preferiti di Giulia Cavaglià che, però, in una delle utime puntate del trono classico, non ha nascosto la propria delusione nei suoi confronti giudicando la decisione di non presentarsi in esterna per un chiarimento infantile. Dopo il feeling immediato, il rapporto tra Manuel e Giulia ha subito una piccola battuta d’arresto che potrebbe diventare gigante qualora una segnalazione dovesse arrivare alla tronista. Stando a quanto riportato dalla pagina Instagram VeryInutilPeople.it, Manuel sarebbe stato beccato al Just Cavalli, in dolce compagnia. Secondo la pagina, tra il corteggiatore e questa ragazza non ci sarebbe stato solo un abbraccio, ma anche un bacio appassionato. Una segnalazione che potrebbe cambiare definitivamente il rapporto tra Galiano e Giulia che, decisa a trovare l’amore e a non farsi prendere in giro, potrebbe decidere di eliminarlo non fidandosi totalmente di lui.

SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO: PRIMA PASQUA IN TRE

Per Sossio Aruta e Ursula Bennardo è davvero un momento magico. Dopo aver superato vari alti e bassi, la storia tra l’ex cavaliere e l’ex dama del trono over di Uomini e Donne ha preso il volo. Anche se le nozze non sono ancora nei progetti, la nascita di un figlio prevista per ottobre ha solidificato il rapporto tra i due che, sui social, non nascondono l’emozione e la felicità. Per Sossio e Ursula, così, quella appena trascorsa è stata la prima Pasqua in tre. Su Instagram, infatti, l’ex cavaliere ha pubblicato un video in cui balla con la compagna scrivendo: “Pasqua 2019 e prima Pasquetta in tre”. Lo stesso video è stato pubblicato dalla futura mamma che ha aggiunto: “Pasqua 2019… Prima Pasqua e prima Bachata in tre”. La coppia, dunque, è sempre più unita e serena e, forte del ostegno delle rispettive famiglie, sta vivendo in totale relax il momento più magico del loro rapporto.





© RIPRODUZIONE RISERVATA