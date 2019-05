Uomini e Donne/ Manuel Galiano bersagliato sul web: “colpa” di Tina (Trono Classico)

Mentre Giulia Cavaglià si avvicina al momento della fatidica scelta a Uomini e Donne, uno dei suoi corteggiatori, Manuel Galiano, finisce nella bufera. Colpa di alcuni comportamenti avuti in studio prima con Giulia e, nel corso dell’ultima puntata andata in onda, con Tina Cipollari. Tra Manuel e la bionda opinionista c’è stato uno scontro verbale durante il quale il corteggiatore ha avuto parole forti. “Sembri una mummia dell’oltretomba… Sei sempre ad insultare tutti… Ma cosa parli? Chi ti credi di essere?” ha detto Manuel tra le varie cose. Parole e comportamenti che hanno infastidito non solo il pubblico in studio ma soprattutto quello a casa. Il web si è rivoltato contro il corteggiatore della Cavaglià che, per i suoi modi scortesi, è stato bersagliato dalle critiche del pubblico di Uomini e Donne.

PIOGGIA DI ACCUSE PER MANUEL GALIANO

Basta infatti sbirciare la pagina ufficiale Facebook di Uomini e Donne per trovarci di fronte ad una marea di commenti negativi verso Manuel Galiano. Eccone alcuni: “Tina ha ragione su Manuel. È un grandissimo maleducato, manco un pelo ne hai di Giulio, grandissimo idiota!”; e ancora “Non sarà bello Giulio ma la maleducazione di Manuel veramente è inaccettabile, solo per questo non andrebbe scelto.”; “Mandate Manuel all’asilo dove potrà imparare dai più piccoli a sapersi comportare!!!” Sono questi soltanto pochi dei tantissimi commenti negativi per il corteggiatore di Giulia Cavaglià. Che la tronista, di fronte a tali commenti e comportamenti, possa cambiare idea in merito al suo corteggiatore in vista dell’imminente scelta?

