Uomini e Donne/ Mattia Marciano parla di Angela Nasti e poi precisa… (Trono Classico)

In attesa di scoprire le ultime dinamiche del trono classico di Uomini e Donne, scopriamo cosa accade ai personaggi che ne hanno fatto parte. Questo è il caso di Mattia Marcino che, durante il suo percorso in trasmissione, ha voluto scegliere anticipatamente uscendo fuori dalla trasmissione al fianco di Vittoria Deganello. Tra di loro non ha funzionato ma comunque, la storia d’amore è rimasta nei loro cuori, come un bel ricordo. Mattia però, prima di diventare tronista e precedentemente corteggiatore del dating show, è stato per qualche tempo anche il fidanzato di Angela Nasti. L’attuale tronista campana sta cercando di fare chiarezza nel suo cuore per prendere una decisione finale su colui che le farà compagnia durante la sua vita lontana dalle telecamere del programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Intanto, tra le pagine di DiPiù TV, il buon Marciano si è raccontato svelando di avere molto amato Angela e anche di recente “ho sofferto per la sua volubilità e dopo non ho mai voluto vederla in Tv sul trono”.

Uomini e Donne: Mattia fa una rivelazione su Angela ma poi…

Ma quali sono gli attuali rapporti tra Mattia Marciano e la sua ex Angela Nasti? Il campano ha vissuto una storia d’amore con l’attuale tronista del trono classico di Uomini e Donne ormai tre anni fa. Alla fine a mettere un punto alla loro relazione è stata lei anche se, esistono risvolti apparentemente inediti: “Poi ero andato a Uomini e Donne per ricominciare, legandomi a Vittoria. – prosegue Marciano – E, una volta finita questa storia, è successa una cosa inaspettata: Angela è tornata ancora da me. Me la sono ritrovata a casa. Mi ha guardato negli occhi e mi ha detto che voleva ricominciare, che aveva sbagliato a lasciarmi, ha detto che ero io l’uomo della sua vita”. Per questo motivo, il modello le avrebbe creduto, cercando di ricominciare: “Dopo qualche settimana, lei mi ha lasciato di nuovo. Immagini un po’… Solo qualche mese fa e poi me la sono ritrovata a Uomini e Donne”. Queste le parole dell’ex tronista che però, dopo la diffusione dell’articolo, ha voluto fare delle precisazione commentando il blog Isa&Chia: “Ho raccontato la cronologia delle cose, questo gesto è successo nel 2016 quando eravamo ancora insieme, il giornalista ha ovviamente capovolto la cosa! Vorrei essere chiaro per non alzare nessun polverone, a dicembre non è successo niente di tutto questo! Solo un semplice riavvicinamento… nato e morto lì!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA