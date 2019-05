Uomini e Donne/ Muriel dice addio ad Andrea? “Non vedo futuro” (Trono Classico)

Siamo ormai vicini al momento delle scelte di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià a Uomini e Donne. L’appuntamento è fissato per il 27 maggio e la decisione dei tronisti non verrà fatta al castello e in prima serata, come accaduto per i precedenti protagonisti, ma in studio con i petali di rosa. Si ritorna quindi alla vecchia formula, cosa che rende felici molti fan del trono classico di Uomini e Donne. Tra i tre, ad essere più vicino alla scelta sembra essere Andrea Zelletta. Per lui sono rimaste tre corteggiatrici: Natalia, Kaludia e Muriel. Eppure sembra che la scelta sarà tra le prime due, visto il chiaro allontanamento dalla Bassi. D’altronde, anche la bella lombarda è convinta che non sarà la sua prescelta e lo confessa alle pagine del Magazine di Uomini e Donne. “In questo momento non vedo un futuro per noi – ammette Muriel – e io stessa non sono neanche più sicura di volerlo. A volte mi chiedo se Andrea sappia cosa stia facendo nel programma.”

MURIEL BASSI DICE ADDIO A UOMINI E DONNE?

Muriel Bassi ammette di essere molto confusa dopo le ultime settimane a Uomini e Donne. Infatti sul comportamento di Andrea Zelletta aggiunge: “Un giorno la scelta sembra una e il giorno dopo un’altra. Ha mancato di rispetto a tutte a rotazione. Cosa penso di fare? Ci sto riflettendo sopra. Non sono convinta di tornare in puntata.” Il suo potrebbe quindi essere un addio ad un passo dalla conclusione di questo percorso molto tortuoso e ricco di scontri con il tronista e non solo. D’altronde, la corteggiatrice si dice davvero al limite della sopportazione: “Sono stufa di non avere mai risposte. Ho tanti dubbi. Inizio a pensare che Andrea non sia capace di sorridere della mia felicità, ma preferisca vedermi sbraitare in studio per lui. Vuole tirare fuori il mio lato peggiore.”

