UOMINI E DONNE/ Muriel vs Andrea Zelletta: lei piange, si alza e… (Trono Classico)

Nuovo appuntamento con Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda dalle 14.45 su Canale 5. Dopo la pausa di Pasquetta, emergono nuove anticipazioni sul Trono Classico. Andrea Zelletta e Giulia Cavaglia sono i “re” del gossip: le loro rispettive relazioni catalizzano l’attenzione di tutti. Ampio spazio a Muriel e al suo lavoro, che non convince il bell’Andrea. La corteggiatrice non ha mai nascosto che per mantenersi lavora come ballerina nei locali e – per quanto sia sconveniente – difende il suo mestiere con le unghie e con i denti. Le scappa anche qualche lacrima: “Io non mi vergogno di quello che faccio”, afferma, la voce rotta dal pianto. Di fronte ad Andrea, la ragazza non ha paura di difendere la sua posizione. Ma le divergenze, tra i due, sono evidenti (e avranno la meglio). Alla fine, Muriel si alza e se ne va. Anche Natalia perderà le staffe con i tronisti: “Non sono una pedina”, dichiarerà.

Uomini e donne, Trono Classico: Giulia “tradita” da Manuel

Nella puntata odierna di Uomini e donne, Giulia Cavaglia proverà a uscire con Manuel e Giulio. Il feeling col primo è evidente: Manuel sembra avere tutte le carte in regola per piacerle. Peccato che Galiano sia già stato beccato con un’altra, come riportato dalla pagina Instagram VeryInutilPeople.it. I rumors parlano di baci e abbracci in discoteca con una ragazza non meglio specificata. Non solo: Galiano si sarebbe avvicinato anche a Megghi Galo, corteggiatrice del programma ai tempi di Lucas Peracchi. La Galo, tra le altre cose, sarà protagonista del film Charlie’s Angels al fianco di Kristen Stewart. Merito anche della notorietà acquisita in tv, che non fa altro che accrescere grazie alle sue nuove frequentazioni (e ai gossip che ne conseguono).

