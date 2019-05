Uomini e Donne non va in onda, perché?/ Il trono classico torna domani!

Uomini e Donne oggi, mercoledì 1 maggio 2019 non va in onda: perché? Esattamente come per le soap opera di Mediaset, la rete ammiraglia si prende un momento di “ferie” da tutto e mette in pausa i suoi programmi di punta, compreso il dating show condotto e ideato da Maria De Filippi. Nel corso dell’inizio della settimana, sono state trasmesse le particolari dinamiche del trono over, che hanno visto nuovamente Gemma Galgani al centro dello studio, confrontarsi con un nuovo corteggiatore. Poi Armando e Michele hanno avuto modo di litigare aspramente per via di Simona, la dama che entrambi stavano corteggiando. Nonostante lei abbia baciato il pugliese con la barba da hipster, pare che il suo reale interesse sia nei confronti di Armando. Ed infatti con quest’ultimo ha anche cercato di chiarirsi portandogli un mazzo di fiori in camerino che l’uomo ha gentilmente preso, nonostante la delusione del momento. Le dinamiche dei protagonisti del programma più amato della televisione, torneranno come sempre da domani, giovedì 2 maggio 2019, a partire dalle 14.45.

Uomini e Donne non va in onda: ecco perché

Uomini e Donne oggi, 1 maggio 2019 non va in onda. Niente paura perché il programma condotto da Maria De Filippi, torna sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, puntualmente da domani pomeriggio, alla stessa ora. Sicuramente la trasmissione, dopo avere iniziato la settimana con le dinamiche del trono over, potrebbe proseguire con il trono giovane, con protagonisti Andrea, Angela e Giulia in attesa di prendere una decisione definitiva. Ed infatti, alla fine del programma manca ormai meno di un mese e le loro scelte finali si avvicinano sempre di più: con chi usciranno dal dating show? Il più confuso di tutto sembra il tronista, anche se il cerchio si sta chiudendo verso due corteggiatrici. Ma cosa andrà in onda al posto del trono? Spazio per il film dal titolo “Black Beauty”, che verrà trasmesso dalle 13.41 e proseguirà fino alle 16.10 per poi cedere la palla al daytime del Grande Fratello 2019 e successivamente anche alla fascia quotidiana di Amici 18, in attesa della puntata serale del prossimo sabato.

