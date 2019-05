Uomini e Donne/ Pamela e Stefano, desiderio di nozze e maternità (Trono Over)

Procede ottimamente la storia d’amore tra Pamela Barretta e Stefano Torrese, coppia uscita insieme dal trono over di Uomini e Donne. I due, raggiunti da Magazine della trasmissione, hanno confidato come procede la loro vita una volta fuori dalle telecamere del programma. Potrebbero essere perfino pronti per un matrimonio? I due sognano ampiamente anche di allargare la loro famiglia, magari mettendo al mondo una bambina. Proprio riguardo alle nascite, sotto questo punto di vista il trono senior ha regalato grandi soddisfazioni ai suoi protagonisti. Menzioniamo una coppia tra tutte: Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due, dopo un rapporto tra alti e bassi, hanno ritrovato la fiducia reciproca dapprima con la convivenza e successivamente attendendo il primo figlio insieme (lei ha già tre figli mentre lui ne ha 2). Non dimentichiamoci nemmeno di Jara e Nicola che, proprio durante il programma, hanno avuto modo di raccontare la lieta novella.

Uomini e donne Pamela e Stefano, dopo il trono over: tutto a gonfie vele!

Pamela e Stefano dopo essere usciti insieme dal trono over di Uomini e Donne, hanno dedicato alcune settimane ai viaggi, così come dimostrano tutti gli scatti che hanno pubblicato tramite social. I due attualmente, vivono anche una relazione a distanza, facendo i pendolari tra Brindisi e Perugia. La coppia, dopo alcuni battibecchi e molteplici insicurezze, si è totalmente abbandonata all’amore, vivendo appieno la loro relazione. “Stefano ha risvegliato in me sentimenti assopiti da anni”, confida lei tra le pagine del settimanale. Oltre al desiderio di un figlio, anche quello di sposarsi. Stefano a tal proposito, racconta: “Per prima cosa ho intenzione di accorciare le distanze e dato che il mio lavoro io lo posso fare ovunque ho deciso di affittare un piccolo appartamento in Puglia. Ho già chiesto a Pamela di trasferirsi da me, ma effettivamente dobbiamo ponderare questa scelta soprattutto nel rispetto di Simone, suo figlio”. La voglia di avvicinarsi alla sua amata è molto forte, vedremo cosa accadrà nel corso delle prossime settimane.

