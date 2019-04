Uomini e Donne, perchè oggi non va in onda?/ Pausa a Pasquetta, torna il 23 aprile

Per la giornata di Pasquetta, Mediaset ha deciso di cambiare totalmente la programmazione concedendo una pausa non solo alle soap opera, ma anche alle trasmissioni pomeridiane a cui è abituato il pubblico. Con la maggior parte degli italiani fuori per la consueta gita fuori porta, infatti, anche Uomini e Donne si è concesso una pausa. Se, infatti, Una Vita e Il Segreto torneranno in onda solo questa sera con la puntata serale anticipata dal martedì al lunedì, Uomini e Donne tornerà regolarmente in onda, alle 14.45 di martedì 23 aprile. Quella che comincerà domani, dunque, sarà una settimana più corta del solito per il dating show di canale 5 che è ormai diventato un appuntamento fisso per i telespettatori che seguono con interesse non solo le vicende del trono classico, ma anche quelle del trono over.

Uomini e Donne: il trono over o il trono classico nella puntata del 23 aprile?

Quale trono andrà in onda martedì 23 aprile? La nuova settimana di Uomini e Donne comincerà con le dame e i cavalieri del trono over o con i tronisti Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià? Al momento, non ci sono ancora anticipazioni su ciò che accadrà nella puntata che andrà in onda domani. Tuttavia, facendo riferimento a quanto accade normalmente, Maria De Filippi potrebbe decidere di partire con una nuova puntata del trono over, dedicata solitamente allo sfogo di Gemma Galgani del post luntata. La dama non sta vivendo un bel periodo e, dopo l’addio di Fabrizio, arrivato in trasmissione per corteggiarla, per lei potrebbero arrivare nuovi pretendenti. Gemma e i protagonisti del trono over, dunque, torneranno in onda domani?

