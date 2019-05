Uomini e Donne/ Riccardo e Ida di nuovo insieme? “Tutto premeditato!” (Trono Over)

Nelle ultime puntata del trono Over di Uomini e Donne andate in onda ha lasciato senza parole la richiesta di Riccardo Guarnieri di far tornare in studio Ida Platano. Il cavaliere ha ammesso di volerci riprovare con lei perché, pur avendo conosciuto altre donne, nessuna le può essere paragonata. E lo ha poi successivamente confermato alle pagine del magazine di Uomini e Donne con queste parole: “Le donne con le quali sono uscito sono state tutte fantastiche al di là di tutto. Ma mancava sempre un qualcosa. Con Ida invece è scattato tutto subito, mi è bastata solo guardarla. – ha ammesso Riccardo, per poi aggiungere – La verità è che il tempo ha lenito, poi fatto passare, la rabbia che avevo nei suoi confronti, messa da parte questa, ho cominciato a rivalutarla come donna.” Ma se le dichiarazioni di Riccardo sembrano evidenziare un sentimento mai spento per Ida, diversa è la versione di Roberta Di Padua.

ROBERTA DI PADUA CONTRO IDA E RICCARDO

La dama del trono Over di Uomini e Donne lancia dure accuse a Riccardo Guarnieri, ipotizzando un possibile accordo con Ida Platano. Al Magazine infatti confessa: “Lui è tornato a Uomini e Donne fin dall’inizio solo per avere visibilità e non escludo che lui e Ida fossero d’accordo su tutto, che tutto quello che è successo e stia succedendo sia stato premeditato”. Accuse forti che Roberta Di Padua motiva così: “È tutto molto poco credibile. Anche perché, qualora l’avesse davvero rivoluta, avrebbe dovuto chiamarla per poi uscire dal programma e non di certo per ricominciare a sentirla! Siamo alla follia!”. La dama è convinta che ci sia qualcosa di strano ma solo il tempo potrà darle o meno ragione.

