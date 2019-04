Uomini e Donne/ Ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo? L’indizio (Trono Over)

Con molta probabilità, Ida Platano e Riccardo Guarnieri, hanno deciso di darsi una seconda possibilità. La dama e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, dopo una burrascosa estate protagonisti dell’edizione non famosa di Temptation Island, erano comunque usciti insieme dal programma, facendo presagire la volontà di stare insieme meglio e più di prima. Dopo avere cercato di ricostruire la loro storia, i due si sono ritrovati nuovamente faccia a faccia negli Studi Elios del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. In sintesi, dove tutto era nato, con il passare del tempo è anche finito. Ida e Riccardo sono rimasti nello studio e mentre lui si faceva le storie con le altre (vedi Roberta), lei soffriva nel vederlo voltare pagina. La dama, come ben sappiamo, è ancora innamorata del cavaliere malgrado la storia tra loro sia finita. Proprio per questo motivo, nell’incapacità di cambiare strada e percorrere una nuova direzione da single, la Platano ultimamente ha perfino deciso di andare via dalla trasmissione.

Ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo? Ecco perché

Dopo avere abbandonato il trono over di Uomini e Donne, Ida Platano ha deciso anche di concedersi una vacanza in compagnia del figlio, per staccare la spina dalle dinamiche televisive. Per questo motivo, dopo la “pausa”, non è detto che non la rivedremo più in onda. È possibile infatti che, dopo una bella boccata d’aria fresca, decida anche di tornare… staremo a vedere! Una cosa però, nel cuore di Ida pare essersi modificata: l’ex dama appare più felice. Di questo cambiamento, si sono accorti molti followers, accorgendosi di lei spesso con un sorriso raggiante, mentre condivide la sua vita tramite social. Questo atteggiamento positivo, ha fatto pensare ad alcune novità amorose in arrivo: c’è stato un riavvicinamento con Riccardo Guarnieri? A sostegno di questa tesi anche il fatto che recentemente la Platano abbia organizzato anche una diretta su Instagram condivisa con il fratello di Riccardo, Donatello. Così come si legge su Isa&Chia, inoltre, al termine della diretta l’uomo l’avrebbe salutata con un “ciao cognata” che avrebbe riacceso le speranze di chi sogna un ritorno di fiamma tra la dama e il cavaliere.

