Uomini e Donne/ Roberta mette il “becco” ovunque: la rottura tra Stefano e Pamela

Lo scorso mercoledì si sono registrate le nuove dinamiche del trono over di Uomini e Donne: cosa è successo durante la puntata? Scopriamolo subito attraverso le anticipazioni proposte dal valido blog di Isa&Chia. L’appuntamento all’interno degli Studi Elios è stato più movimentato del previsto! Gemma Galgani ha avuto modo di conoscere un nuovo cavaliere ma le cose non si sono sviluppate in maniera positiva, per lei – ancora una volta – nulla di fatto. Spazio poi per una singolare richiesta di Riccardo Guarnieri: fare ritornare la sua ex Ida Platano. A questo punto, la dama ha accettato l’invito presentandosi bella ed abbronzata. Nonostante questo, la donna ha confidato di dovere pensare se rimanere o meno, specie dopo le sofferenze degli ultimi tempi. Successivamente, la registrazione con protagonisti i senior, è proseguita con i siparietti di Tina e Gemma. Questa volta la Cipollari, ha nuovamente utilizzato l’acqua, gettando un secchio addosso alla povera Galgani e mettendo in piedi un nuovo esilarante momento in studio.

Uomini e Donne, trono over: Roberta mette in crisi Stefano e Pamela, ecco perché

Durante il confronto tra Riccardo Guarnieri ed Ida Platano, è intervenuta anche Roberta Di Padua, affermando che il cavaliere le avrebbe confidato che non si sarebbe mai più rimesso con la sua ex fidanzata. Ed invece, il cuore del cavaliere del trono over di Uomini e Donne, sembra ancora totalmente occupato dalla Platano, che l’ha lasciato nell’incertezza. Durante la registrazione, sono entrati in studio Stefano Torrese e Pamela Barletta. La loro relazione d’amore prosegue a gonfie vele ed infatti, a testimonianza dell’affiatamento, il giorno dopo essere usciti dal dating show, lui le ha presentato i suoi figli. Stefano ha anche regalato un anello alla sua dama ma le cose, in un attimo sono degenerate. Ed infatti, sempre Roberta dal parterre femminile, ha mostrato a Gianni Sperti i messaggi compromettenti che il cavaliere le mandava quando lui era già impegnato con Pamela. La sua fidanzata si è arrabbiata moltissimo ed ha concluso buttandogli l’anello in faccia. Successivamente, ha lasciato lo studio raggiungendo il backstage tra urla e lacrime: come andrà a finire?

© RIPRODUZIONE RISERVATA