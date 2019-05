Uomini e Donne/ Rocco Fredella ha una fidanzata? Scatto che fa discutere (Trono Over)

Rocco Fredella ha voltato pagina? L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, ha deciso di lasciare il programma, confidando anche di avere difficoltà economiche rivelanti di cui Gemma Galgani era pure a conoscenza. Dopo questa rivelazione infatti, tra gli opinionisti e la dama c’è stato pure un pesante scontro. Nelle ultime puntate, Rocco è comparso al centro dello studio visibilmente provato, affermando di volere andare via per molteplici motivi. Nonostante sia andato via, gli estimatori sperano che proprio Gemma possa ripensarci e, sentendo la sua mancanza, si decida ad andare a riprenderselo per darsi una seconda occasione: succederà? Del resto, il suo carattere solare ed ironico, aveva già conquistato il pubblico che si era molto affezionato a lui e le sue dinamiche (con e senza la Galgani). In molti sul web, hanno però attribuito il suo volersi allontanare dal programma, come la volontà di potersi vivere una relazione già affiata fuori. In questo modo, senza fare brutta figura, sarebbe uscito a testa alta per poi proseguire la sua nuova relazione lontano dalle telecamere del dating show.

Uomini e donnne, Rocco Fredella dopo il trono over si è fidanzato?

Rocco Fredella tornerà mai al trono over di Uomini e Donne? Dopo avere confidato i suoi problemi economici, l’ex cavaliere aveva anche confessato di non riuscire ad avere altre conoscenze dopo la sua storia al fianco di Gemma Galgani, che l’ha devastato. Ed infatti, prima dell’uscita l’uomo ha confidato di avere passato una brutta settimana tra le lacrime. Di recente però, Fredella ha condiviso uno scatto su Instagram in compagnia di una donna, commentandola in questo modo: “… Certi aperitivi… #tronoover #uominiedonne #aperitivo #compleanno”. Nello scatto l’ex cavaliere appare sorridente e sereno, a testimonianza che forse, la vita lontano dal trono senior, procede in maniera migliore. Tra i commenti, alcuni l’hanno riempito di complimenti, altri invece criticato: “Io ho sempre sorriso… sempre… e permettetemi sempre stato me stesso…”, ha risposto lui a qualcuno di loro. Alcuni poi, hanno insinuato che Fredella abbia lasciato il programma proprio per frequentare una donna fuori ma di questo, attualmente non vi è alcuna conferma.

